Fórmula E: Suspensão mantém-se até ao fim de junho

Sem surpresas, a Fórmula E prolongou a suspensão do campeonato até ao final de Junho, o que implica o adiamento do E-Prix de Berlim.

As medidas de restrição continuam a ser mantidas na maioria dos países e o regresso a normalidade será lento, e com grandes ajuntamentos de pessoas pouco prováveis numa fase inicial. Assim, os responsáveis da Fórmula E decidiram manter a suspensão até ao final de junho. O regresso a competição em julho dependerá da evolução da pandemia e das decisões que os governantes tomarem.

“O nosso objetivo é voltar às corridas o mais rápido possível, mas a nossa prioridade em todas as decisões deve ser a saúde e a segurança da nossa equipa e de toda a comunidade de equipas, fabricantes, parceiros, pilotos e fãs da Fórmula E, além dos cidadãos. e residentes das cidades em que corremos.”

“Estamos a avaliar todas as opções disponíveis para terminar a temporada com o maior número de corridas possível. Esse planeamento de contingência continua a explorar corridas à porta fechada, usando instalações permanentes (circuitos), introduzindo fins de semana com duas corridas e estendendo a temporada além da data final original.”