Fórmula E: Susie Wolff deixa liderança da Venturi | AutoSport

Susie Wolff abandonou o cargo de CEO da equipa de Fórmula E da Venturi, sendo uma decisão natural depois de anunciada a entrada da Maserati na estrutura.

O fabricante italiano anunciou uma parceria com a Venturi para o fornecimento de unidades motrizes para a próxima época do Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E e ontem Susie Wolff anunciou a sua saída da estrutura, que liderou desde 2018 como chefe de equipa e desde 2021 na nova posição de CEO.

Nas redes sociais, Wolff escreveu que “Como a temporada mais bem sucedida da história da Venturi FE chega ao fim, o mesmo acontece com a minha viagem pessoal com a equipa e com a Fórmula E. Parto com imenso orgulho dos sólidos alicerces que construímos juntos, à medida que a equipa começa um novo capítulo com a Maserati”.

Wolff comandou a Venturi na sua temporada de maior sucesso na história (2021/2022), terminando no segundo lugar da classificação entre os construtores e com Edoardo Mortara no terceiro lugar no campeonato de pilotos.