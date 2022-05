Fórmula E: Stoffel Vandoorne será colega de equipa de Vergne na nova DS Penske | AutoSport

A Fórmula E começa uma nova era na próxima temporada e a entrada dos Gen 3 em ação mudará muita coisa. Mas não só dentro de pista veremos mudanças e as mudanças nos bastidores poderão ser também profundas.

A The Race noticiou que será formada uma nova aliança entre a DS e a Penske e que a dupla de pilotos já está confirmada, sendo que Jean-Éric Vergne terá como colega Stoffel Vandoorne, atual piloto da Mercedes. Ora isto implica muitas mudanças. Primeiro, Sérgio Sette Câmara e Antonio Giovinazzi terão de encontrar lugar para a próxima época. Segundo, Stoffel Vandoorne já tratou do seu futuro, não esperando por uma possível aliança entre a Mercedes, que está de saída da competição, e a McLaren, que já mostrou interesse em entrar no campeonato 100% elétricos. Terceiro, é a confirmação de que António Félix da Costa está mesmo de saída da DS e que a sua ida para a Porsche só carece de confirmação oficial.

Vandoorne irá assim ser piloto da DS, mas não se espera que o piloto possa fazer parte do programa Hypercar da Peugeot, marca do grupo PSA, onde está inserida a DS. Os responsáveis da equipa querem pelo menos um piloto focado na Fórmula E em exclusivo, mas Vandoorne abre mais possibilidades. O piloto belga já compete no endurance, está habituado às exigências do WEC e pode ser uma solução interna para a saída de Kevin Magnussen que regressou à F1. S

Segundo a The Race, a DS e a Penske chegaram a acordo sobre o acordo de parceria em Janeiro e desde então têm vindo a formar os seus planos de fundo em preparação para o Gen3, que começará em Janeiro. Espera-se que a DS comece a testar a sua nova unidade motriz no carro de testes que irá receber da Spark Racing Technologies em Junho próximo.