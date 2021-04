Fórmula E: Stoffel Vandoorne rouba a pole A Félix da Costa por 0.028 seg.

Qualificação renhida em Valência, no circuito Ricardo Tormo, palco este fim de semana para a Fórmula E. Stoffel Vandoorne foi o mais rápido e conquistou a pole, roubando o primeiro lugar da grelha a António Félix da Costa por 0.028 seg.

Nos grupos de qualificação ficamos logo a perceber que a qualificação seria decidida nos pormenores. No primeiro grupo Vandoorne e Nyck de Vries pareciam ter tempos para passar à Super Pole, o que se confirmou. No Grupo 2 o destaque foi para Félix da Costa com um grande tempo apesar de um pequeno erro na sua volta o que o tornava num dos candidatos mais fortes para a pole. No Grupo 3 Max Gunther e Sebastien Buemi foram os mais rápidos e no Grupo 4 foi Alex Lynn a fazer o melhor tempo de todos nesta fase da qualificação conquistando um ponto.

Na Super Pole De Vries começou muito forte, com Buemi a cometer um erro e ficar logo fora das contas pela pole. Félix da Costa respondeu ao neerlandês da Mercedes com um tempo canhão, deixando a concorrência a 0.2 seg. Gunther não conseguiu materializar o bom ritmo dos treinos livres mas o momento da qualificação foi a volta de Vandoorne que roubo o que podia ser a primeira pole do ano do português por uma nesga. Lynn fez pior na Super Pole do que na primeira fase de qualificação e ficou longe do topo.

Espera-se uma luta renhida na corrida com Félix da Costa e Vandoorne a assumirem desde já o rótulo de favoritos, apesar da Mercedes ter dois carros no top 6. A corrida é às 14.

