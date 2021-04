Fórmula E: Stoffel Vandoorne faz a pole, Félix da Costa 18º

Stoffel Vandoorne conquistou a pole para a corrida 1 do E-Prix de Roma. O piloto da Mercedes foi o mais rápido na Super Pole e largará da primeira posição na corrida agendada para às 15h. António Félix da Costa não conseguiu melhor que o 18º tempo.

A qualificação foi complicada depois do cancelamento da segunda sessão de treinos devido a problemas nos corretores na curva 12, que implicaram muito menos tempos de preparação para o resto do dia.

As condições da pista também não eram as mais fáceis com alguma chuva a cair mas que não afetou de forma vincada o trabalho dos pilotos. No final da qualificação por grupos, os seis melhores dos quatro grupos foram Oliver Rowland, Andre Lotterer, Stoffel Vandoorne, Lucas di Grassi, Jean-Éric Vergne e Max Gunther.

Sem tempos ficaram Oliver Turvey, que com o erro no treino 1 danificou o carro em demasia ficando fora da qualificação e Edoardo Mortara, que não saiu a tempo para a pista com problemas no seu Venturi. A grande surpresa na primeira fase da qualificação foi o tempo de Félix da Costa que terá tido algum problema na sua volta que o impediu de fazer melhor que o 18º, um tempo muito longe do que teria desejado. Outros nomes sonantes que ficaram fora da Superpole foram Sam Bird, Sebastien Buemi, Nyck de Vries, o líder do campeonato e Robin Frijns.

Na Super Pole Gunther não mostrou argumentos para ser um dos mais rápidos, Vergne mostrou algum ritmo mas não o suficiente para ficar perto da frente (merece destaque o trabalho da equipa DS Techeetah que reparou o carro a tempo da qualificação depois dos severos danos no incidente do treino 1), tal como Di Grassi. Vandoorne fez uma excelente volta e tornou-se no favorito a conquistar a pole, Lotterer errou demasiado na sua volta e não conseguiu ameaçar o belga da Mercedes. Apenas Rowland, que tinha sido o mais rápido na fase de eliminação parecia ter argumentos para se bater com Vandoorne, mas uma sucessão de erros e toques nas últimas curvas da sua volta atiraram o britânico para terceiro.

A corrida está marcada para às 15h. Espera-se uma prova complicada para Félix da Costa que terá de recuperar muitas posições para pontuar, numa pista onde as ultrapassagens são complicadas.