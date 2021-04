Fórmula E: Stoffel Vandoorne explica acidente de ontem

Stoffel Vandoorne teve uma corrida para esquecer ontem, em Roma. O piloto da Mercedes arrancou da pole, caiu para fora do top 10 depois de um toque, recuperou até ao quinto mas acabou por não ver a bandeira de xadrez devido a um acidente.

Lucas Di Grassi ficou sem potência no seu Audi e para evitar o monolugar do brasileiro, foi para fora de trajetória. Perdeu o controlo do carro e com isso também atirou o seu colega de equipa, Nyck de Vries, também para fora da corrida.

Vandoorne disse ao Motorsport.com: “Tinha acabado de chegar ao P5. Depois o Lucas, teve um problema ao subir até à Curva 6, que é na realidade a curva mais rápida do circuito. Muitos carros tiveram de evitar e passar por ele. Também eu. Tive de dar a volta pelo exterior, mas havia uma tampa de esgoto. Basicamente, o carro descolou quando passei por lá. Já não havia rodas no chão, eu fui apenas um passageiro. Foi um grande, grande impacto porque vinha a alta velocidade ali. Muitos danos no carro”.

Ele acrescentou: “A colisão é grande. Só há uma linha. Mesmo os Jaguars de Sam Bird e Mitch Evans, acabaram de conseguir passar. [Di Grassi] estava quase parado. A diferença de velocidade era enorme”.

De Vries deu a sua versão dos acontecimentos: “[Lucas] estava na linha de corrida. [Lucas] perdeu o carro. Não tinha para onde ir. Há apenas uma trajetória. Não tenho a certeza de onde ele teve a falha mecânica”, acrescentou de Vries. “Talvez ele pudesse ter saído da curva 5 por dentro. Teria sido um pouco melhor se ele tivesse ficado do lado direito. Mas não o censuro de todo. É apenas um momento infeliz”.