Fórmula E: Stoffel Vandoorne deixa a DS Penske

Stoffel Vandoorne vai deixar a DS Penske após o E-Prix de Londres e está a considerar ofertas para permanecer na Fórmula E na próxima época.

O campeão da Fórmula E de 2021-22 está em conversações com a Maserati e a Envision, e pretende combinar a sua carreira na Fórmula E com o Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) de 2025, potencialmente com a Peugeot ou outro construtor.

O futuro de Vandoorne com a DS Penske tornou-se incerto depois de a equipa ter decidido alterar o seu alinhamento para a próxima época. As suas opções na Fórmula E estão agora reduzidas à Maserati, Envision e possivelmente à Nissan, embora esta última seja menos provável devido a conflitos de agenda com os seus outros compromissos na F1 e no WEC.

As duas últimas temporadas de Stoffel Vandoorne com a DS Penske na Fórmula E foram modestas, especialmente em comparação com as suas elevadas expectativas e o desempenho do colega de equipa Jean-Eric Vergne. Depois de se juntar à equipa em 2022, na sequência da saída da Mercedes da Fórmula E (onde foi campeão), Vandoorne teve dificuldades na sua primeira época na Gen3, apesar de alguns destaques ocasionais. Nesta temporada, o seu único pódio foi um terceiro lugar em Mónaco, e ele tem 74 pontos a menos que Vergne no E-Prix de Londres. Não falta velocidade a Vandoorne e em qualificação, tem números semelhantes aos de Vergne, mas em corrida o caso muda de figura e a diferença é grande.

Para o seu lugar, Max Guenther está a ser equacionado, isto segundo avança a The Race, mas ainda não há confirmação. A única certeza é que a DS Penske quer mudança e Vandoorne acabou por ser vítima dessa necessidade.