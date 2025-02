Fórmula E: Sorte está a tornar-se um fator demasiado decisivo segundo Jean-Eric Vergne

Jean-Eric Vergne manifestou a sua preocupação com o novo Pit Boost da Fórmula E, com estreia marcada para o E-Prix de Jidá , que proporciona uma recarga de 10% da bateria a 600 kW durante uma paragem obrigatória nas boxes de 30 segundos. O francês receia que possa fazer com que os líderes da corrida fiquem cm uma volta de atraso e sejam injustamente afetados por um Safety Car.

Vergne também criticou o Attack Mode, agora mais potente e com tração integral, mas demasiado dependente da sorte, especialmente quando ocorrem amarelas logo após a ativação, tornando-o ineficaz.

“Vai haver muitas incógnitas”, disse Vergne. “Sabemos que muitas coisas vão acontecer a partir do momento em que a janela de paragem nas boxes abrir. As paragens nas boxes são bastante longas; em algumas pistas, é possível que fiquemos com menos uma volta, por isso espero que a FIA e a Fórmula E consigam assegurar que as paragens nas boxes sejam talvez um pouco mais curtas para que a corrida continue a ser compreensível – porque se o líder sair das boxes com uma volta a menos e houver um safety car, pode ser um pouco complicado”.

“A sorte está a tornar-se um fator demasiado importante. Até o safety car vai ser um fator ainda mais importante durante as paragens nas boxes – imaginem que um piloto para em último lugar e há um safety car ou Full Course Yellow nesse momento, especialmente um safety car: ele tem uma paragem livre e sai 30 segundos à frente de todos.”

“Quanto ao Attack Mode, se ativas o teu e um minuto depois há uma amarela, então o que tinhas planeado está arruinado”, lamentou o piloto da DS Penske, que terminou em nono e quinto nessas corridas. “Quando se sabe o quão importante é este modo e o desempenho, quantos lugares se podem ganhar com ele, isto só vem estragar tudo. Se tivermos azar e o ativarmos na altura errada da corrida, isso pode custar-nos bastante caro”.