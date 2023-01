Fórmula E: Sistema de travagem secundário será já implementado | AutoSport

O sistema de travagem da Fórmula E, implementado este ano, tem causado dores de cabeça aos engenheiros. Com um novo sistema de regeneração de energia, os travões dos novos monolugares tem registado falhas. Um sistema secundário terá sido já testado.

Com travagem regenerativa no eixo dianteiro e traseiro, os novos Gen 3 travam de forma diferente e o sistema para que tudo funcione de forma harmoniosa é complexo. Os novos carros não têm travões hidráulicos no eixo traseiro, com o motor gerador a servir de travão nesse eixo. Agora, com recuperação de energia também no eixo dianteiro, todo o equilíbrio de travagem teve de ser repensado e o sistema estava muito “verde” por altura dos testes conjuntos em Valência, o que motivou algumas saídas de pista.

Para colmatar as possíveis falhas do sistema de travagem, foi criado e implementado um novo sistema de travagem secundário que entra em cena em caso de falha do sistema principal. É de uso único, tendo de ser reiniciado depois de usado (fornecido pela Magneti Marelli). Trata-se de um sistema de último recurso para evitar saídas de pista aparatosas.

A Jaguar e a DS terão sido, segundo a The Race, as duas equipas a testarem o sistema que deverá ser implementado já neste fim de semana e testado no shakedown de hoje, para verificar se todos os sistemas estão operacionais. No México, com escapatórias mais generosas, esse problema acabou por não ser muito difícil de gerir, mas em Diriyah, uma pista típica de Fórmula E, o novo sistema será certamente visto como um alívio para os pilotos.