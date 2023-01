Fórmula E: Sheldon van der Linde substitui Robin Frijns | AutoSport

Está encontrado o substituto temporário de Robin Frijns na Abt CUPRA. Sheldon van der Linde é o homem escolhido para a tarefa. Piloto da Abt no DTM, van der Linde. O sul-africano foi apontado ao lugar de Frijns que se lesionou na primeira ronda do ano, na Cidade do México.

A Abt foi buscar um piloto da sua estrutura para substituir temporariamente o piloto neerlandês que recupera de uma operação ao pulso, depois de uma fratura na primeira volta do ePrix da Cidade do México. Van der Linde fará a sua estreia na Fórmula E no E-Prix de Diriyah (jornada dupla), tendo pilotado um Fórmula E também pela Abt, nos tempos da Audi num teste de Marraquexe em 2020.

“Competir na Fórmula E era um sonho meu – mas claro que eu queria que as circunstâncias da minha estreia fossem diferentes. Lamento muito pelo Robin e espero que ele volte a estar em forma rapidamente”, disse van der Linde. “Estou contente com a confiança e o desafio. Agora tenho alguns longos dias pela frente e depois farei o meu melhor para apoiar Robin o melhor possível”.

“Kelvin faz parte da família ABT há anos numa variedade de papéis”, acrescentou Thomas Biermaier, diretor da Abt. “Ele tem estado envolvido desde o início do nosso projeto e foi apontado como piloto de reserva desde o início, pelo que ficou imediatamente claro para nós que ele assumiria o cockpit do Robin. A tarefa e o desafio para ele, de começar numa corrida do campeonato mundial sem qualquer teste é, naturalmente, gigantesco. Mas Kelvin está altamente motivado, trabalha arduamente e toda a equipa irá apoiá-lo sem qualquer pressão.”