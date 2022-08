Fórmula E, Seul: Oliver Rowland faz a pole, Félix da Costa ficou-se pela fase de grupos | AutoSport

Oliver Rowland fez a pole para a primeira corrida da Fórmula E na jornada final deste ano, com Seul como palco. A chuva afetou a sessão que sorriu a Rowland, o mais rápido num asfalto cada vez mais molhado a cada sessão. António Félix da Costa ficou-se pelo 12º lugar.

Fase de grupos

A chuva já tinha ameaçado nas sessões de treino apareceu mesmo no começo da sessão, já com pilotos em pista. Mesmo assim, Edoardo Mortara foi mais rápido do grupo A, depois de uma primeira tentativa longe do topo. Depois disso, porém, ninguém conseguiu melhorar a marca do piloto da Venturi, à medida que a chuva se instalava e o piso ficava cada vez menos aderente. Jake Dennis, Sérgio Sette Camara e Stoffel Vandoorne fizeram o suficiente para chegarem aos duelos com o piloto da Mercedes a jogar uma cartada decisiva para a luta do título. Félix da Costa foi eliminado logo neste grupo.

Os pilotos do Grupo B conseguiram ser progressivamente mais rápidos à medida que descobriam onde estava a aderência no asfalto cada vez mais molhado do circuito de Seul. Alexander Sims (Mahindra Racing) foi contra o muro enquanto forçava um pouco demais o andamento. A Bandeira Vermelha resultante suspendeu temporariamente os procedimentos enquanto a pista era limpa. Mitch Evans conseguiu chegar ao topo na segunda tentativa. O colega de equipa Norman Nato e depois Jean-Éric Vergne chegaram ao top 4, empurrando Evans para fora da disputa pelos duelos. Uma última tentativa colocou Evans de novo no top 4, mas o piloto da Jaguar viu o seu tempo ser apagado por não ter cumprido o tempo mínimo nas boxes. Após uma investigação, o seu tempo voltou à tabela. Vergne ficou de fora dos duelos e de fora da luta pelo título. Pascal Wehrlein, Oliver Rowland, Lucas di Grassi e Evans passavam à fase de duelos.

Nos quartos de final, tivemos Mortara vs Evans como primeiro duelo, com Mortara a ficar pelo caminho nos quartos, enquanto Evans se mantinha na luta pela pole, importante para as aspirações ao título. Lucas Di Grassi levou a melhor sobre Dennis, enquanto, Sette Câmara não teve argumentos para segurar Rowland. Por fim, Stoffel Vandoorne (líder do campeonato) não conseguiu superar Wehrlein.

Nas Meias finais, Di Grassi levou a melhor sobre Evans enquanto Rowland mostrava grande andamento e passava à final, despachando Wehrlein.

Na final o confronto entre Rowland e Di Grassi sorriu a Rowland, com o piloto da Mahindra a ser muiot forte em pista molhada.

A corrida agendada para as 8h é a primeira de tentativa para Stoffell Vandoorne selar o título, com Mitch Evans e Edoardo Mortara ainda na luta.