Fórmula E, Seul: Edo Mortara vence a corrida 100, Stoffel Vandoorne é Campeão do Mundo | AutoSport

Stoffel Vandoorne sagrou-se Campeão do Mundo de Fórmula E em Seul. Edo Mortara venceu a última corrida do ano e a última corrida desta era, mas foi a Mercedes a fazer a festa. Numa corrida algo atribulada, Vandoorne evitou problemas e terminou no pódio, com um segundo posto, atrás de Mortara que dominou a corrida. Félix da Costa largou da pole, mas um toque já perto do fim deitou por terra o bom trabalho do piloto português.

Félix da Costa largava do primeiro lugar e tinha a concorrência de Edo Mortara na primeira linha da grelha. Stoffel Vandoorne era quarto, enquanto Mitch Evans, segundo classificado nas contas do título, largava apenas de 13º o que, em teoria, facilitava muito a vida de Vandoorne, que só teria de manter-se afastado dos problemas para garantir o título.

Félix da Costa largou bem e manteve o primeiro, enquanto Mortara e Dennis lutavam pelo segundo posto e logo na terceira curva, muitos toques no meio do pelotão, com muita fibra de carbono partida. Vandoorne manteve o quarto lugar e Evans subiu um lugar, passando para o 12º posto. Mortara ia atacando Félix da Costa, com Dennis e Vandoorne atentos ao que se passava na frente. Robin Frijns, Dan Ticktum, Oliver Askew, Max Gunther e Jean-Éric Vergne completavam o top 10.

Na terceira volta, Félix da Costa não aguentou os ataques de Mortara, que passou pelo português, com Dennis a aproveitar a boleia. Félix da Costa caiu para terceiro e ficou com Vandoorne por perto. Ticktum entrou para a box, terminando da pior forma uma corrida que parecia estar bem encaminhada. Evans continuava a recuperar terreno e já era nono, mas ainda longe dos primeiros lugares, ele que precisava de uma vitória para manter a esperança do título, o que parecia muito longínquo. Nesta altura Andre Lotterer, Oliver Rowland e Ticktum estavam fora de prova.

Pascal Wehrlein apareceu parado em pista, em mais uma desistência depois de um toque com Nyck de Vries, que também foi obrigado a entrar nas boxes. Na frente da corrida, Dennis, AFC, Vandoorne e Frijns já tinham ido ao Attack Mode. Vandoorne atacava Félix da Costa, que segurava o candidato ao título. Mortara mantinha-se na frente, tendo feito a ativação do AM sem problema.

A corrida de Lucas di Grassi ficou comprometida a 26 minutos do fim, com problemas na sua roda dianteira direita, o que motivou a entrada nas boxes. As desistências sucediam-se e Max Gunther ficou parado em pista, e desta vez, Bruno Correia teve de entrar em pista com o seu Safety Car, numa intervenção algo demorada.

No recomeço, Mortara manteve o lugar e foi logo ao AM, tal como AFC, numa boa jogada que lhe permitiu atacar o segundo lugar. Mas, mais uma vez, Jake Dennis tocou em Félix da Costa em luta direta, o que fez o piloto da DS Techeetah ir em frente na curva. O DS tocou nas proteções da pista e caiu para o último lugar do pelotão. Vandoorne subiu para terceiro e tinha o título cada vez mais garantido, com Evans em sétimo. Dennis foi posteriormente penalizado com cinco segundos.

A corrida encaminhava-se para o final, com adição de quase sete minutos aos 45 minutos de tempo regulamentar, depois do prolongado período de Safety Car. Mortara continuava na frente, sem problemas, com Dennis em segundo (ainda sem a penalização aplicada), Vandoorne, Frijns e Vergne. Já Félix da Costa estava ao ataque e tentava subir o máximo de posições possível, sendo já 11º e o objetivo passaria por chegar aos pontos.

O fim da corrida chegou pouco depois e Edo Mortrara carimbou a quarta vitória da época, na última corrida com os Gen2. Vandoorne foi segundo e festejou no pódio o seu título mundial de Fórmula E, com a Mercedes a fazer a dobradinha pela segunda época consecutiva. Dennis foi terceiro. António Félix da Costa terminou no top 10, aproveitando a penalização de Sérgio Sette Câmara.

A Mercedes despede-se em grande da Fórmula E. Depois de no ano passado ter festejado o título de pilotos com Nyck de Vries e o título de construtores, este ano repete a dose, desta feita com Vandoorne. O belga da Mercedes foi um dos mais regulares, um fator primordial para conseguir o título nesta competição. Vandoorne acabou por ser um justo campeão, tal como seria Mitch Evans que fez uma grande época. A qualificação pouco conseguida de hoje arruinou as já magras hipóteses de tentar estragar a festa à Mercedes. Mas ficam as boas prestações da Jaguar e de Mitch Evans. Edo Mortara voltou a vencer, mas uma ponta final de época negativa tirou-o das contas do título. Hoje, fez uma corrida com grande ritmo, boa estratégia e nunca foi incomodado na frente. A Venturi mostrou ser uma equipa forte e com potencial para lutar pelo título. Jake Dennis foi terceiro, conseguindo minimizar os efeitos da penalização depois do toque com Félix da Costa, o que já aconteceu algumas vezes este ano. Dennis é rápido e tem talento, mas nas lutas diretas não consegue evitar toques e problemas. Robin Frijns foi quarto (boa corrida) e Oliver Askew voltou a conquistar um bom resultado com o quinto lugar final.

Félix da Costa acabou em décimo, mas tinha o pódio na mão, não fosse o toque de Dennis. Era a despedida em grande do português, mas as circunstâncias da corrida ditaram um final mais amargo, no ponto final da história do português na DS Techeetah.