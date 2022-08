Fórmula E, Seul: António Félix da Costa faz a pole na última do ano | AutoSport

António Félix da Costa quer terminar o ano em grande e para a última corrida com os Gen2, o piloto português conquistou a pole, em Seul. Mais uma boa prestação do piloto português, que faz a sua última corrida pela DS Techeetah.

Fase de Grupos

No Grupo A tínhamos Stoffel Vandoorne que, caso conquistasse a pole, só teria de terminar em oitavo na corrida para garantir o título. A sua segunda tentativa colocou-o no segundo lugar atrás de Edo Mortara, que depois da desistência de ontem (hipotecou as hipóteses de luta pelo título) foi o mais rápido, igualando o feito conseguido no terceiro treino livre. Robin Frijns e Lucas di Grassi (no pódio ontem) completaram o top 4 e rumaram aos duelos

No Grupo B Evans jogava uma cartada decisiva e sabia que para ter uma boa hipótese de lutar pelo título precisava de, pelo menos, passar para a fase a eliminar. A sua última tentativa não foi bem sucedida, foi o mais lento de todos os pilotos no Sector 1, não evitou um toque na parede na secção do estádio e ficou com o segundo tempo. A dupla da DS Techeetah (Félix da Costa e Jean-Éric Vergne) tratou de colocar o neozelandês fora do top 4, o que pode ter sido o adeus ao título. Jake Dennis foi o mais rápido e conseguiu passar, com Félix da Costa, Vergne e Dan Ticktum, a primeira vez que um NIO conseguiu uma vaga na fase a eliminar.

Nos quartos de final, Ticktum teve de enfrentar Mortara e ainda deu lutar na primeira metade da volta, mas a qualidade do piloto e do carro da Venturi fez o resto, com Mortara a passar sem dificuldades.

Vergne teve de enfrentar o favorito ao título, Vandoorne e o piloto da Mercedes levou a melhor sem grande dificuldade para o belga.

Na luta Frijns vs Félix da Costa, o português levou a melhor, apesar de um melhor começo de volta do piloto da Envision. AFC tratou de fazer um segundo e terceiro setor mais forte e conquistou a passagem às meias.

Na luta final entre Di Grassi e Dennis, vantagem para Dennis logo desde o começo da volta, o que se manteve até ao final, carimbando a passagem às meias.

Meias-finais

Na primeira meia-final, Vandoorne enfrentou o seu antigo rival pelo título e ficou a perder. Mortara foi o mais rápido com uma grande volta e negou a passagem à final ao piloto da Mercedes.

Na segunda meia-final, Félix da Costa enfrentou Dennis e num dos duelos mais intensos do dia, foi o português a levar a melhor, garantindo passagem à final.

Na final tivemos um duelo Mortara vs Félix da Costa. Mais um duelo intenso, disputado ao milésimo de segundo que sorriu a Félix da Costa que conquistou a pole.

A corrida está agendada para as 8h. Vandoorne tem uma mão no título e Mitch Evans está no meio do pelotão. Só uma corrida avassaladora de Evans poderá fazer a diferença, mas para já, Vandoorne pode colocar o champanhe no fresco.