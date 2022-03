Fórmula E: Sete marcas confirmadas para a Gen 3 | AutoSport

A Fórmula E, que atravessa uma fase de menor fulgor, procura reavivar o seu interesse com a chegada da GEN 3, a nova geração de carros que será finalmente apresentadas a 28 de Abril, no Mónaco, antes do E-Prix local. Será a primeira vez que veremos os novos carros, que pretendem ser um passo em frente quer ao nível estético mas, acima de tudo, ao nível da performance.

Os fabricantes de Fórmula E vão receber os carros Gen3 nas próximas semanas e terão como caraterísticas principais :

O carro de corrida mais eficiente do mundo – pelo menos 40% da energia utilizada numa corrida será produzida por travagem regenerativa durante a corrida.

O primeiro carro de fórmula com os grupos propulsores dianteiros e traseiros: um novo grupo propulsor dianteiro adiciona 250 kW aos 350 kW atrás, mais do dobro da capacidade regenerativa do actual Gen2 para um total de 600 kW (800 Cv).

O primeiro carro de fórmula que não terá travões hidráulicos traseiros devido à adição do grupo motopropulsor dianteiro e à sua capacidade regenerativa.

Um motor elétrico que fornece até 350 kw de potência (470cv), capaz de uma velocidade máxima de 320 km/h, com uma relação potência/peso duas vezes mais eficiente que um motor de combustão interna equivalente a 470cv.

Mais leve e mais pequeno do que o Gen2 para permitir corridas mais rápidas e mais ágeis de roda para roda.

Para já, são seis as marcas confirmadas neste novo capítulo da Fórmula E:

DS Automobiles, França

Jaguar, Reino Unido

Mahindra Racing, Índia

Maserati, Itália

NIO 333, Reino Unido e China

Nissan, Japão

Porsche AG, Alemanha

A lista completa de equipas que competirão na prova 100% será revelada mais tarde durante o ano.

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, afirmou: “Temos o prazer de confirmar a presença de sete dos principais fabricantes mundiais de automóveis na era Gen3 do Campeonato Mundial de Fórmula E e estamos ansiosos por vê-los a lutar uns contra os outros. Como laboratório da mobilidade futura, a Fórmula E sempre esteve na vanguarda da tecnologia – como exemplificado pelo monolugar Gen3 – e estamos confiantes de que a era que se avizinha marcará um capítulo emocionante na história eletrizante da série”.

Jamie Reigle, CEO, disse a Fórmula E: “Estamos entusiasmados por acolher muitos dos fabricantes de automóveis mais inovadores e competitivos do mundo na era Gen3 do Campeonato Mundial de Fórmula E. O Gen3 levará a Fórmula E a um novo nível, criando ação e drama mais intensos na pista, enquanto dá um salto em frente na mobilidade elétrica. Estabelecerá o padrão de desempenho e eficiência e servirá como mais uma prova tangível dos desenvolvimentos inovadores em veículos elétricos alcançados pelos fabricantes no campeonato”.