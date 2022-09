Fórmula E: Sergio Sette Câmara assina pela NIO 333 | AutoSport

A NIO 333 de Fórmula E dá oficialmente as boas-vindas ao piloto brasileiro Sergio Sette Camara para o início da entusiasmante nova era Gen3.

Sergio, nascido em Belo Horizonte, Brasil, junta-se à NIO 333 depois de várias performances impressionantes durante a 8ª temporada do campeonato de Fórmula E.

“Estou muito feliz por me juntar à família NIO 333 e quero agradecer a todos na equipa que acreditaram em mim por esta oportunidade. Tenho sido muito expressivo sobre o meu desejo de permanecer no campeonato de Fórmula E, e estou super entusiasmado com o novo carro Gen3”, diz Sette Câmara.

Alex Hui, Team Principal NIO 333 Formula E Team, acrescenta:

“Estamos encantados por poder trazer o Sergio para a equipa. Ele é um talento fantástico e já ficámos extremamente impressionados com a sua abordagem. Assegurar os seus serviços completa outra parte do quebra-cabeças da equipa NIO 333 Formula E, avançando ainda mais na grelha da Fórmula E. Estamos a caminhar para a Temporada 9 com muita motivação e algum impulso positivo”.

O piloto brasileiro vai fazer a sua estreia em pista com o NIO 333 ER9 esta semana, no Autodromo di Varano, em Itália.