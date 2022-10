Fórmula E: Sébastien Buemi será piloto da Envision Racing | AutoSport

A Envision Racing assinou contrato com Sébastien Buemi para o Campeonato do Mundo da FIA de Fórmula E para a próxima temporada. O vencedor do campeonato em 2015 chegou a acordo com a equipa da Grã-Bretanha para um contrato plurianual e terá como companheiro de equipa Nick Cassidy.

Buemi é um dos pilotos de maior sucesso na grelha da Fórmula E com 13 vitórias em E-Prix, 29 pódios e 14 pole positions. Para além das suas conquistas ao volante de um carro de Fórmula E, Buemi arrancou para 55 corridas de F1 entre 2009 e 2011, e alcançou quatro vitórias nas lendárias 24 Horas de Le Mans.

O piloto suíço está encantado por se juntar à equipa e tem grandes esperanças de entrar na emocionante nova fase da Fórmula E. “É uma altura interessante para fazer parte da Fórmula E e mal posso esperar para começar a pilotar para a Envision Racing na próxima temporada. Sempre tive um enorme respeito pela equipa, e acredito que fizeram um grande trabalho na maximização dos resultados ao longo dos anos”, disse Buemi. “A nova era Gen3 é extremamente importante para a disciplina e apresenta um novo desafio, com um carro mais rápido, mais leve e mais potente. O meu objetivo é lutar na frente do pelotão, por isso estou ansioso por começar a testar e a preparar-me antes da primeira corrida na Cidade do México”.

O Director Executivo da equipa, Sylvain Filippi, afirmou que: “Como equipa, o nosso objetivo é sermos sempre tão competitivos quanto possível. Com Sébastien estamos confiantes de que temos um dos pilotos mais rápidos, experientes e ambiciosos da grelha, o que nos dá grande confiança para entrarmos na nova temporada. Acreditamos que, juntamente com Nick Cassidy, temos dois pilotos que nos podem ajudar a competir na frente da grelha e a desafiar tanto os títulos por equipas como de pilotos na próxima época”.

A temporada de Fórmula E 2022/2023 terá início na Cidade do México a 14 de janeiro de 2023.