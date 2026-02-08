Fórmula E: Sébastien Buemi experimentou os Gen 4 e quer manter-se na competição

Sébastien Buemi manifestou vontade de continuar na Fórmula E na próxima temporada, após a primeira experiência ao volante do novo carro Gen4. Embora tenha contrato válido depois de um acordo plurianual assinado em 2025, a sua permanência dependerá da eventual sobreposição de datas com o World Endurance Championship em 2027.

O suíço, campeão da segunda época da Fórmula E, já tinha deixado claro que não continuaria na categoria caso existam conflitos de calendário, situação que não se verifica na temporada atual. Caso essa compatibilidade se mantenha, deverá alinhar novamente pela equipa cliente da Jaguar, a Envision, aquando da introdução do Gen4.

Apesar de competir por uma estrutura cliente, Buemi foi convidado a testar o novo monolugar da Jaguar durante um ensaio privado de construtores em Almería, naquele que foi o seu primeiro contacto com o modelo que substituirá o Gen3 Evo no final do ano, a partir da época 2026/27. O piloto considera que o aumento de dimensões, peso, velocidade e a introdução de diferentes pacotes aerodinâmicos obrigarão a uma adaptação profunda da categoria, incluindo a revisão de alguns traçados atualmente utilizados.

Em declarações ao RacingNews365, em Miami, Buemi afirmou:

“Impressionante, de certa forma. Talvez estivesse à espera de um pouco mais nalguns aspetos. Mas sente-se que é totalmente diferente. Não lhe chamaria outro desporto, mas é diferente. É um carro muito grande, muito mais rápido, muito mais pesado. O facto de termos um pacote de alta carga aerodinâmica e outro de baixa carga muda bastante as coisas. Sinto que todo o ecossistema da Fórmula E vai ter de evoluir e, num circuito como este em Miami, não acho que seja possível correr. Com um carro destes e com o nível de desempenho que pode oferecer, quer-se mostrá-lo. Quer-se ir para pistas onde seja possível demonstrar todo o seu potencial.”