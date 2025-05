Fórmula E: Sébastien Buemi (Envision) de regresso aos triunfos, Félix da Costa 4º

Grande corrida de Fórmula E, com inúmeras mudanças de posição, com quatro pilotos diferentes a passar pela liderança, e com a vitória a ir para Sébastien Buemi (Envision), que não vencia há seis anos. Passaram-se 78 corridas sem o gosto do champanhe do triunfo, que chegou hoje, no palco mais apetecido do ano, o Mónaco.

Partindo da oitava posição da grelha, o suíço, teve uma fase inicial de corrida fantástica, passando de oitavo para quarto numas épicas primeiras voltas. Depois disso, andou em ‘escaramuças’ com os pilotos mais à frente, incluindo António Félix da Costa, que em determinada altura passou, e foi de novo passado pelo suíço, que paulatinamente se foi chegando à frente, terminando com uma boa vantagem, tornando-se no mais vitorioso piloto da história da Fórmula E.

Segundo lugar para o homem da pole, e líder do campeonato, Oliver Rowland (Nissan) que com este resultado alarga fortemente a sua liderança no campeonato para todos os concorrentes mais diretos. Na fase inicial da corrida perdeu a posição, recuperou-a mais tarde, chegou a cair para o quarto posto com os Attack Mode dos adversários, mas recuperou e terminou numa boa posição para o campeonato.

Terceiro lugar para Nick Cassidy (Jaguar), outro dos pilotos que fizeram uma grande corrida. Partindo da 14ª posição da grelha, foi subindo a pouco e pouco, mas com grande regularidade, nunca cedendo posições depois de as conseguir. Depois de um começo complicado de campeonato, o piloto da Jaguar, que sofreu forte pressão de Félix da Costa na fase final da corrida, somou mais pontos hoje que no resto da época até aqui.

Quarto posto para António Félix da Costa (Porsche), numa corrida que começou em sexto. Na fase inicial subiu uma posição, mas depois com as ativações de Attack Mode, chegou a cair para oitavo, em duas alturas, mas recuperou consistentemente até ao quarto lugar e ficou bem perto do pódio, não tendo encontrado uma nesga para passar Cassidy, o que tentou fortemente nas últimas duas voltas.

Com os resultados deste fim de semana, Oliver Rowland cava uma diferença enorme para o segundo classificado do Campeonato, que continua a ser o português, com 67 pontos, agora a 48 pontos do piloto da Nissan. Quem tem menos ponto no terceiro posto é o seu colega de equipa, Pascal Wehrlein, que soma 66.

Taylor Bernard soma 54, mas não aproveitou isso nada bem, pois somou apenas 3 pontos durante todo o fim de semana. Quem também somou bons pontos foi Nyck de Vries, com um segundo lugar de ontem, e o quinto de hoje, subiu ao quinto posto do campeonato. Não foi, no entanto, o melhor resultado para quem arrancou da primeira linha da grelha, hoje.

Sexto posto para Jean-Éric Vergne (DS Penske). Começou a corrida em quarto, chegou a liderá-la por momentos, mas desde que perdeu essa posição foi sempre a cair até ao sexto lugar.

Pascal Wehrlein (Porsche), colega de equipa de Félix da Costa, partiu do décimo lugar da grelha, caiu três lugares na primeira volta mas depois recompôs-se e fez uma boa corrida, recuperando até ao sétimo lugar. Ainda passou pela sexta posição, mas Vergne recuperou-a.

Maximilian Günther (DS Penske) também fez uma corrida da frente para trás, partiu de terceiro, aguentou-se no top 5 boa parte da corrida, mas depois caiu para oitavo, onde terminou.

Jake Dennis (Andretti) partiu de 12º e terminou em nono e a fechar o top 10, terminou Stoffel Vandoorne (Maserati), que apesar de partir de quinto, foi caindo na classificação, embora tenha sempre vendido muito cara a troca de posição.

Entre os primeiros do campeonato, para lá de Rowland, Félix da costa foi dos que mais pontuou, mas a corrida de ontem estragou o que podia ter sido um grande fim de semana. Quem claramente de um enorme passo rumo à conquista de um possível título foi Oliver Rowland, que ao somar 46 pontos nas duas corridas, deixou os principais adversários na luta pela frente do campeonato…a milhas!