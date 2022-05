Fórmula E: Sebastien Buemi a caminho da Envision | AutoSport

Os rumores da saída de Sebastien Buemi ganham cada vez mais força. O piloto suíço, que está com a e.dams desde o arranque da Fórmula E, era o único piloto presente desde a primeira corrida a ainda não ter trocado de equipa. Mas tal pode estar prestes a mudar.

Buemi estará a caminho da Envision, para ocupar o lugar de Robin Frijns, colocando fim à sua parceria com a e.dams . Buemi foi piloto da Renault e.dams fazendo a transição para a Nissan e.dams, que não tem tido o sucesso desejado. A The Race avança que o acordo entre Buemi e a Envision terá sido assinado em Berlim e que deverá ser confirmado ao público em breve. A Nissan terá de encontrar um substituto à altura do suíço, um dos pilotos mais bem sucedidos da competição.