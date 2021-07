Fórmula E: Sebastian Buemi na frente no TL2, Félix da Costa 17º | AutoSport

Sebastien Buemi foi o piloto mais rápido na segunda sessão de treinos livres do E-Prix de Nova Iorque. O piloto da Nissan bateu o recorde de pista numa sessão que não contou com Sam Bird.

Bird ficou a ver a sessão das boxes, com o seu carro ainda a ser reparado depois do violento embate contra as proteções da pista. A sessão de meia hora decorreu a bom ritmo com os últimos minutos a serem usados para preparar a qualificação. Buemi (Nissan) foi o mais rápido com o tempo de 1:09.386, seguido de Max Gunther (BMW) a 0.031 seg. e Pascal Wehrlein (Porsche) a 0.057. O equilíbrio foi nota dominante e o top vinte cabe no mesmo segundo. António Félix da Costa (DS Techeetah) foi apenas 17º, mas o piloto luso mostrou potencial para muito mais, pelo que o resultado não é preocupante para já.

Segue-se a qualificação para a primeira corrida.

17.30h – 18.30h Qualificação e Super Pole

21.34h – 22.30h Ronda 10 Corrida (45 minutos + 1 volta)

Resultado TL2: