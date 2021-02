Fórmula E: Sauditas repeliram ataque de mísseis

Diz quem lá esteve que se ouviram barulhos de explosões no céu por cima da zona onde se realizaram as duas corridas da Fórmula E, e segundo se sabe agora tudo teve a ver com um ataque de mísseis, que foram intercetados pelos sauditas. Notícias locais referem que uma casa ficou danificada devido aos detritos resultantes da explosão, ou explosões, mas não há notícias de alguém ter ficado ferido.

A Arábia Saudita tem mísseis Patriot, que se tornaram ‘famosos’ na primeira invasão do Iraque. Muitas vezes se ouvia que os ataques iraquianos eram defendidos pelos Patriot norte-americanos, e pelo vistos quase 30 anos depois, provavelmente, versões bem mais evoluídas, ainda salvam vidas.

Pelo que se percebe, o sistema de defesa funcionou como devido e ninguém esteve em perigo, mas esta situação revela muito do que é a constante situação de guerra em que o país se encontra.

Um dos generais sauditas disse à Al Jazeera que o movimento rebelde iemenita Houthis foi responsável por este ataque. São muçulmanos xiitas e, portanto, arqui-inimigos da Arábia Saudita, que é sunita.

Não se pode deixar de dizer que a Arábia Saudita tem sido criticada internacionalmente pela sua abordagem aos Houthis no Iémen, pois há muito que bombardeia o país, e este é só um dos pontos que as Nações Unidas alertam, devido ao forte número de baixas civis causadas.

Logicamente, não é possível saber se o ataque foi dirigido diretamente à Fórmula E, ou se tratou de uma coincidência.