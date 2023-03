Fórmula E, São Paulo: Vandoorne faz a pole, Félix da Costa larga de segundo | AutoSport

Depois de um começo titubeante, António Félix da Costa está a mostrar grande forma. Hoje foi segundo na qualificação, a apenas 0.063 seg de Stoffel Vandoorne, piloto da DS Penske que conseguiu levar a melhor no duelo final.

Félix da Costa é assim um dos grandes favoritos para a corrida de mais logo e tem a porta aberta apra a terceira presença consecutiva no pódio. Na qualificação, foi sempre dos melhores.

Grupo A

Os pilotos saíram logo no começo da primeira sessão de 12 minutos para o Grupo A e na primeira volta lançada, Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) instalou-se no topo da tabela, com Andre Lotterer (Avalanche Andretti Formula E) e Nick Cassidy (Envision Racing) no top 3. Jean-Éric Vergne (DS Penke) e Stoffel Vandoorne (DS Penske) arrecadaram as primeiras posições ainda na primeira parte da sessão, com Werhlein e Rene Rast (NEOM McLaren Formula E Team) ainda no top 4, quando a ação em pista esmoreceu, numa altura em que a maioria dos pilotos foi para as boxes para troca de pneus. Sergio Sette Câmara (NIO 333 Racing FE Team) apareceu parado na pista com problemas técnicos no seu NIO que motivou bandeiras vermelhas.

A segunda parte desta sessão foi animada com Cassidy e Jake Hughes (NEOM McLaren Formula E Team) a entregarem a sua candidatura à fase a eliminar e nas contas finais, passaram à fase seguinte Vandoorne, Cassidy, Mortara e Hughes, com Vergne, Rast, Muller e Wehrlein a serem as principais estrelas fora da qualificação logo na fase de grupos.

Grupo B

No arranque da sessão para o Grupo B, Robin Frijns (ABT CUPRA FORMULA E TEAM) ficou parado na pista, com problemas no seu ABT Cupra, em mais um fim de semana em que a equipa tinha problemas nos seus carros. Félix da Costa tratou de colocar o tempo mais rápido na sua segunda volta ao traçado, seguido de Nato Fenestraz (Nissan Formula E Team) e Mitch Evans (Jaguar TCS Racing). Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E) conseguiu colocar-se no top 4.

Sam Bird (Jaguar TCS Racing) entrou nas contas para o top 4 instalando-se no topo da tabela na sua primeira volta competitiva (fez uma volta lenta e entrou nas boxes). Nas contas finais deste grupo, passavam à fase a eliminar Bird. Max Gunther (Maserati MSG Racing), Félix da Costa e Evans. Jake Dennis ficou de fora do top 4 e Lucas Di Grassi (MAHINDRA RACING) falhou a entrada numa curva na sua primeira volta lançada e ficou logo de fora da qualificação (sem motivar interrupção na sessão).

Quartos de final

O primeiro duelo foi entre Edo Mortara e Nick Cassidy, num confronto intenso em que os dois pilotos ficaram separados por 0.018 seg. com Mortara a fazer a festa.

O segundo confronto foi entre o rapidíssimo Jake Hughes e Vandoorne ,que não tem sido presença assídua nas fases a eliminar na época, até agora. Mas um erro de Hughes atirou o piloto da McLaren para fora da qualificação, com Vandoorne a passar com boa margem.

O terceiro duelo era entre Félix da Costa, pela primeira vez nos duelos este ano, e Max Gunther. Félix da Costa conseguiu uma boa volta e Gunther ficou a 0.2 seg. do tempo do português.

A quarta batalha nos Quartos era entre os dois Jaguares. Evans foi o mais rápido e Bird conseguiu o melhor tempo dos pilotos que foram eliminados. Bird tem uma penalização de cinco lugares por uma colisão com Evans na corrida da África do Sul.

Meias-finais

O duelo entre Mortara e Vandoorne abriu as meias-finais e foi Vandoorne a conseguir uma vaga na final, confirmando um lugar na primeira linha da grelha de partida.

Félix da Costa vs Evans era o segundo duelo das meias-finais e Félix da Costa passou à final por 0.040 seg. com um duelo eletrizante entre o piloto luso e o homem da Jaguar.

Final

Tínhamos assim na final Félix da Costa vs Stoffel Vandoorne, um duelo de campeões que sorriu a Vandoorne, com Félix da Costa a ficar a 0.063 seg.

Vandoorne é o nono piloto a conquistar a pole este ano, com Félix da Costa a conseguir o segundo lugar na sua primeira aparição na fase a eliminar.

A DS Penske dá assim sinais de recuperação e a Porsche parece ter dado um passo decente no ritmo de qualificação, sendo uma das grandes favoritas para a corrida, onde a gestão de energia será fundamental. A Jaguar parece também ter argumentos fortes, com a Maserati e a Envision a revelarem boa forma neste fim de semana. A McLaren não está tão confortável no traçado brasileiro. A corrida está agendada para as 17h.