Fórmula E, São Paulo: Pascal Wehrlein na pole; António Félix da Costa parte de 8º | AutoSport

Numa sessão de qualificação emocionante para ordenar a grelha de partida do E-Prix de São Paulo, Pascal Wehrlein, da TAG Heuer Porsche, conquistou sua segunda Pole Position da temporada, superando Stoffel Vandoorne, da DS PENSKE, por apenas 0,002 segundos, a segunda margem mais curta da história da Fórmula E na luta pelo primeiro lugar da grelha.

Wehrlein, atualmente em segundo lugar na classificação do Campeonato do Mundo, pretende interromper o domínio demonstrado pela Jaguar TCS Racing na 9ª temporada. Os carros com motor Jaguar enfrentaram uma sessão de qualificação dramática, com Mitch Evans a garantir a melhor posição, em quarto. No entanto, o líder do campeonato, Nick Cassidy, não conseguiu avançar para os duelos e vai começar a corrida em nono lugar, enquanto os dois carros da Envision vão partir mais atrás, nas 17ª e 18ª posições.

A DS PENSKE mostrou um forte desempenho em qualificação, com Vandoorne a garantir o segundo lugar e Jean-Èric Vergne logo atrás, em terceiro. Sam Bird, da NEOM McLaren, completou os cinco primeiros, enquanto Edoardo Mortara, da Mahindra Racing, garantiu a sua melhor posição de partida da época, em sexto lugar.

Nico Müller participou nos duelos, embora um incidente anterior o tenha impedido de ir para a pista durante os quartos de final. Entretanto, António Félix da Costa fez a sua melhor qualificação do ano para a equipa Porsche, garantindo o oitavo lugar da grelha e não passando aos duelos por apenas 0.005s, tendo estado na discussão do grupo B.

Foto: Sam Bagnall