Fórmula E, São Paulo: Pascal Wehrlein foi o mais rápido no TL2

Pascal Wehrlein foi o mais rápido na única sessão de treinos livres do arranque da temporada de Fórmula E no Brasil. O piloto da Porsche estabeleceu o melhor tempo da manhã, superando Nyck de Vries e Dan Ticktum numa sessão marcada por evoluções constantes, incidentes menores e problemas técnicos para alguns pilotos.

Depois do cancelamento do treino de sexta-feira devido a falhas de rádio, a ação em pista começou finalmente às 7h10 locais de sábado. Exceto os dois Mahindra, todos os pilotos saíram de imediato para a pista, mas a primeira ronda de voltas foi lenta devido ao excesso de pó no asfalto. Jake Dennis liderou após 15 minutos, embora ainda distante do recorde do circuito que ele próprio estabelecera no ano anterior.

Nico Müller e Dan Ticktum receberam avisos por não cumprirem as instruções da Direção de Corrida relativamente à chicane, o que levou ao cancelamento de uma das voltas rápidas de Ticktum. Mais atrás, Lucas di Grassi e o estreante Pepe Martí enfrentavam dificuldades, com tempos muito acima da concorrência. Di Grassi chegou mesmo a parar à entrada das boxes devido a problemas técnicos, antes de regressar à pista após um reinício do carro.

A sessão ganhou intensidade quando Mitch Evans, o primeiro a rodar com os 350 kW e tração integral, assumiu a liderança com uma volta de 1:10.551 minutos. A partir desse momento, sucederam-se voltas em potência máxima, provocando constantes alterações no topo da tabela. Wehrlein chegou a liderar antes de ser superado pelos Mahindra de Edoardo Mortara e Nyck de Vries. Entretanto, Martí perdeu tempo de pista depois de tocar no muro e danificar o seu Cupra Kiro.

Drugovich is FLYING 🙌 He is looking comfortable in the GEN3 Evo @googlecloud #SãoPauloEPrix pic.twitter.com/NCVQIVZ06r — Formula E (@FIAFormulaE) December 6, 2025

A dez minutos do fim, praticamente todos os pilotos já tinham completado a primeira tentativa a 350 kW, com os primeiros 18 classificados separados por menos de um segundo. Dan Ticktum foi o primeiro a baixar para o segundo 09, com 1:09.945. De Vries respondeu pouco depois, mas acabou por ser Wehrlein a fechar a sessão no topo, batendo o neerlandês por 57 milésimos. Ticktum, Mortara e o campeão mundial Oliver Rowland completaram o top 5.

Félix da Costa começou a sua fase de adaptação à Jaguar e terminou com o 15º tempo, com a noção que este fim de semana será focado na aprendizagem, mais do que nos resultados.

A jornada continua em São Paulo às 12h40 com a primeira qualificação da temporada. Para 2025, a Fórmula E introduziu alterações no formato, reduzindo a duração da fase de grupos para dez minutos e encurtando os intervalos entre os duelos.