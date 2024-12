Fórmula E, São Paulo: Pascal Wehrlein faz a pole, Félix da Costa larga de quinto

A Porsche começa o ano da melhor forma com o campeão Pascal Wehrlein a conquistar a primeira pole do ano, numa sessão renhida em que grande confronto foi entre a Porsche e a Nissan, que chega a esta época revigorada. Wehrlein enfrentou Oliver Rowland na final e venceu, mas a margem foi curta. António Félix da Costa conseguiu o quinto tempo para a corrida de mais logo, num começo positivo para o piloto luso da Porsche.

Fase de grupos

A qualificação começou com a habitual fase de grupos, com o Grupo A a abrir as hostilidades. Lucas Di Grassi foi o primeiro a colocar um tempo na tabela, queixando-se de que foi atrapalhado por um adversário. Sam Bird foi o primeiro a entrar no segundo 12, enquanto Félix da Costa fazia uma volta de aquecimento. Dennis passou para a frente do grupo, seguido de Jean-Eric Vergne, Jake Hughes e Sébastien Buemi. Félix da Costa saltou para a segunda posição pouco depois. Os tempos continuavam a cair, mas Dennis mantinha-se na liderança, com AFC a consolidar a sua segunda posição, seguido de Rowland e Vergne. Na derradeira volta deste grupo, não houve mudanças e passavam à fase a eliminar Dennis, Félix da Costa, Rowland e Vergne.

Group A done ✅ Dennis, Da Costa, Rowland and Vergne all advance to the Duels! 🙌#SaoPauloEPrix pic.twitter.com/20NdSIQ19e — Formula E (@FIAFormulaE) December 7, 2024

No grupo B, Zane Maloney foi o primeiro a colocar um tempo significativo na tabela. Mas logo nos primeiros minutos tínhamos o Jaguar de Mitch Evans parado em pista. Taylor Barnard subia ao primeiro lugar antes da sessão ser interrompida para remover o monolugar de Evans, que conseguiu colocar o seu carro em andamento, para parar logo a seguir. O carro foi aos soluços até uma escapatória onde os comissários e pista terminaram o processo de remoção do carro da pista.

A sessão recomeçou pouco depois, com Robin Frijns a passar para a frente, seguido de Barnard, Maloney e Edo Mortara. Pascal Wehrlein subiu ao primeiro lugar do grupo pouco depois. Nas últimas voltas deste grupo, tal como no Grupo A, não se verificaram grandes mudanças na ordem. Wehrlein, Mortara, Gunther e Nato passaram à fase a eliminar.

🔴 RED FLAG 🔴@JaguarRacing's Mitch Evans has stopped out on track and is out of qualifying #SaoPauloEPrix pic.twitter.com/9M8jwGQvri — Formula E (@FIAFormulaE) December 7, 2024

Fase a eliminar

António Félix da Costa era o primeiro a ira para a pista, juntamente com Oliver Rowland, o primeiro duelo dos quartos de final desta qualificação. Infelizmente Rowland conseguiu passar à meia-final, com Félix da Costa a ficar pelo caminho por 0.06 seg.

Seguia-se o duelo entre Vergne e Dennis e foi mesmo Dennis a levar a melhor, sendo o primeiro a entrar no segundo nove.

O terceiro duelo sorriu a Max Günther, superando Edo Mortara.

No último duelo, Werhlein enfrentou Norman Nato, com Wehrlein a vencer e a passar para as meias-finais. Félix da Costa ficava com o quinto lugar garantido.

Quarter-Final 1: Rowland 🆚 Da Costa Just 0.060s split these two! 🤏 Oliver Rowland progresses through to the Semi-Finals ⚡️#SaoPauloEPrix pic.twitter.com/LERH73lE98 — Formula E (@FIAFormulaE) December 7, 2024

A primeira meia-final foi resolvida nos pormenores, com uma milésima a separar Rowland de Dennis, com a Nissan a dar muito boas indicações, depois de um penoso 2023.

Na segunda meia-final, foi Pascal Wehrlein a levar a melhor sobre Gunther, ficando assim a final decidida, com um duelo Wehrlein vs Rowland.

Semi-Final 1: Rowland 🆚 Dennis WOWWW! Just 0.001s separate these two! 🤯 Oliver Rowland is THROUGH to the Duels Finals!#SaoPauloEPrix pic.twitter.com/HFq2E5duIU — Formula E (@FIAFormulaE) December 7, 2024

Na final, o duelo entre Rowland e Wehrlein foi renhido, mas foi o homem da Porsche a levar a melhor com 0.1 seg. de vantagem. A Porsche começa o ano da melhor forma, com a Nissan a dar boas indicações, tal como a Andretti e a DS Penske. A corrida está agendada para as 17h.