Fórmula E, São Paulo: Mitch Evans vence corrida, Félix da Costa foi quarto | AutoSport

Mais uma corrida louca na Fórmula E. As características da pista brasileira obrigavam a uma gestão minuciosa da energia ao longo da prova e vimos muitas trocas na liderança da corrida. Mas no final, foi Mitch Evans a vencer a corrida, com Nick Cassidy e Sam Bird (grande recuperação) a ficar com o terceiro lugar.

O calor da tarde brasileira fazia-se sentir na grelha de partida com 33ºC de temperatura no ar e quase 60ºC de temperatura no asfalto, os pilotos enfrentaram os desafios da sexta corrida do ano, na primeira visita da Formúla E ao Brasil.

Stoffell Vandoorne largou da pole e passou as primeiras voltas da corrida na frente, mas não conseguiu poupar tanta energia quanto os adversário que começaram o ataque à liderança ao chegar ao fim do primeiro terço da corrida. Mitch Evans, António Félix da Costa e Nick Cassidy eram os principais candidatos à vitória nesta fase, mas ninguém queria ficar com a tarefa de liderar, com os restantes a aproveitar o cone de aspiração.

As trocas na liderança sucederam-se a um ritmo frenético com os mesmo quatro intervenientes na luta pela vitória, isto mesmo depois de dois Safety Cars, motivados pelas desistências de Sacha Fenestraz e Jake Dennis. Também Norman Nato ficou fora de prova, na primeira volta, depois de um toque que atirou o seu carro ao ar. Andre Lotterer e Edo Mortara sofreram toques no arranque e perderam muitos lugares.

Dois pilotos destacavam-se no meio do pelotão: Pascal Wehrlein e Sam Bird, largado de 18º e 10º respetivamente. Wehrlein não precisou de muito tempo para chegar ao top 10 (gastando muita energia no processo) e Bird fez uma primeira parte de corrida conservadora, atacando perto do final. Foi um ataque incisivo, mas bem executado.

Félix da Costa caiu da luta pela vitória com um erro na entrada da curva 1, que motivou uma queda para o sétimo lugar. A luta pela vitória parecia estar entregue a Cassidy (que liderava) e Evans, mas Bird conseguiu chegar ao duo da frente e entrar na luta pela vitória. As últimas voltas foram de cortara a respiração mas Evans, que passou para a frente da corrida nas últimas voltas, aguentou a pressão de Cassidy e venceu. Félix da Costa ainda conseguiu uma excelente recuperação e terminou em quarto.

Filme da Corrida

Largada – Stoffel Vandoorne arrancou bem, enquanto Félix da Costa foi um pouco mais lento, apesar de conseguir manter o terceiro lugar, pressionado por Mitch Evans. Nick Cassidy e Jean-Eric Vergne completava o top 5. Contactos com os pilotos Andre Lotterer, Edo Mortara e Norman Nato atiraram os pilotos para a cauda do peotão. Nato foi obrigado a desistir.

Volta 2 – Sebastian Buemi não evitou um toque com um carro na frente e sofreu um toque vindo de trás. O piloto da Envision Racing ficou com a corrida estragada.

Volta 4 – Robin Frijns foi o primeiro a ir ao Attack Mode. Todos os pilotos tentavam gerir a energia disponível o melhor possível. Sam Bird, que largou do 10º posto, já era sexto, após passar pelos dois McLaren.

Volta 5 – Pasca Wehrlein também tentava recuperar lugares e era 10º (depois de largar de 18º). Vandoorne foi ao AM e cedeu a liderança a Félix da Costa.

Volta 7 – Vandoorne voltou para a frente da corrida, com uma manobra facilitada por Félix da Costa. Evans e Cassidy passaram Félix da Costa pouco depois, com o português em clara gestão de energia.

Volta 8 – O Nissan de Sacha Fenestraz ficou para do em pista e obrigou a entrada do Safety Car. O top 10 era Vandoorne, Evans, Cassidy, Félix da Costa, Vergne, Bird, Hughes, Rast, Gunther e Wehrlein.

Volta 11 – Recomeço da corrida. Félix da Costa passou por Cassidy e recuperou até ao terceiro lugar.

Volta 12 – Félix da Costa regressou ao segundo lugar. Cassidy passou por Evans e o top 4 era agora Vandoorne (com menos energia), Félix da Costa, Cassidy e Evans.

Volta 14 – Muitas lutas na frente, com Vandoorne a manter o primeiro lugar seguido de Cassidy, Evans e Félix da Costa de novo na quarta posição. Jake Dennis estava fora da corrida depois de um incidente com Dan Ticktum.

Volta 15 – Cassidy assumiu a liderança da corrida, Félix da Costa era segundo e Vandoorne terceiro, com trocas sucessivas na frente da corrida.

Volta 16 – Safety Car regressa à corrida devido ao incidente de Jake Dennis e para retirar detritos da pista.

Volta 19 – Safety Car sai de pista. A ordem do top 5 era Cassidy, Félix da Costa, Vandoorne e Evans. Vergne mantinha-se em quinto. Cassidy e Vandoorne foram ao AM, Félix da Costa era novamente líder.

Volta 20 – Félix da Costa e Evans foram ao AM. Félix da Costa manteve o segundo lugar, Evans caiu para quarto, mas agarrou o terceiro pouco depois.

Volta 21 – Félix da Costa e Evans estavam sob investigação por ultrapassar sob bandeiras amarelas, tal com Wehrlein e Rast.

Volta 23 – Félix da Costa voltou a passar pelo AM (última passagem) e caiu para quarto. Regressa ao terceiro no fim da volta, passando por Vandoorne.

Volta 25 – Félix da Costa falhou a travagem na curva 1 e caiu para sétimo. Cassidy lidera, seguido de Evans e Vandoorne. Félix da Costa era sétimo, com Wehrlein em oitavo.

Volta 29 – Foram adicionadas mais 4 voltas para compensar as duas paragens do Safety Car

Volta 30 – Bird sobe ao terceiro posto. Cassidy e Evans seguidam na frente e Félix da Costa era sexto.

Volta 31 – Evans passa para a frente da corrida, Bird pressiona Evans. Félix da Costa era quinto, a pressionar Vergne pelo quarto posto.

Volta 33 – Félix da Costa subiu ao quarto lugar mas já estava algo longe da luta pelo pódio.

Última Volta – Apesar do ataque de Cassidy, Evans aguentou o primeiro lugar e venceu o E-Prix com Cassidy a ficar em segundo e Bird em terceiro. Félix da Costa ficou com o quarto lugar.