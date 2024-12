Fórmula E, São Paulo: Mitch Evans vence corrida caótica, Félix da Costa foi segundo

Foi uma primeira corrida caótica em que aconteceu um pouco de tudo. Desde um procedimento de largada interrompido, Safety Cars, duas bandeiras vermelhas e um carro capotado… foi uma tarde de muito trabalho para os comissários e de muito stress para os pilotos. Mas, no final, venceu Mitch Evans, que largou da última posição, beneficiando do caos que se instalou em pista.

António Félix da Costa foi o segundo, estando muito tempo na luta pela vitória. O português começa bem o ano e ganha muita vantagem ao colega de equipa, que captou já perto do fim da corrida. Taylor Barnard, jovem piloto da McLaren, terminou na terceira posição, numa corrida que teve oito desistências.

A primeira corrida da época 2024/2025 da Fórmula E tinha como palco o Sambódromo de São Paulo. Pascal Wehrlein largava da primeira posição, seguido de Oliver Rowland, Jake Dennis, Max Gunther e António Félix da Costa.

Our first starting grid of Season 11! 👀 We are so ready for this 🍿#SaoPauloEPrix — Formula E (@FIAFormulaE) December 7, 2024

Os problemas começaram logo no arranque com a largada a ser abortada, com o Envision de Robin Frijns em apuros ainda antes do arranque. Foi necessário remover o carro de Frijns da grelha, com o carro a desligar-se.

Deu-se o arranque de corrida e Rowland passou para a frente, seguido de Wehrlein, Gunther Dennis e Félix da Costa. AFC era o piloto mais ao ataque nesta primeira fase, ganhando uma posição a Dennis, quase conseguindo chegar ao terceiro posto no começo da segunda volta.

🟢 WE GO GREEN IN SÃO PAULO!!! 🟢 Oliver Rowland gets the jump on Pascal Wehrlein at the start and leads! #SaoPauloEPrix pic.twitter.com/ZoVbzkMxQM — Formula E (@FIAFormulaE) December 7, 2024

A luta pelo quarto lugar aqueceu, com Jean-Éric Vergne a pressionar Félix da Costa, na volta 2, a mesma volta em que foi acionado o Safety Car devido ao incidente entre Jakes Hughes e Nico Muller as maiores vítimas de lutas entre vários pilotos.

A big crash between Mueller and Hughes 👀 The two cars came together on the exit of the chicane. Both drivers are OK The @Porsche Safety Car is out #SaoPauloEPrix pic.twitter.com/YxfGBHnUa1 — Formula E (@FIAFormulaE) December 7, 2024

No recomeço da corrida, na volta seis, as posições na frente não se alteraram, e logo cinco piloto quiseram ativar o Attack Mode. Lucas di Grassi apareceu com o carro danificado (um problema técnico motivou a desistência). Entretanto, as lutas na frente aqueciam, com Cassidy a subir ao primeiro lugar (vindo do sexto), com o Attack Mode (AM) ativado, seguido de Rowland, Gunther e AFC.

As passagens pelo AM sucediam-se e com isso a ordem da tabela alterava-se bastante. AFC e Wehrlein passaram pelo AM, com o português a cair para décimo, logo atrás do colega de equipa. Também com AM, Nato passou para a liderança na mesma altura em que recebeu um Drive Through tal como Sam Bird, por excederem a potência máxima permitida. Rowland (ainda sem passar pelo AM) regressou à liderança com uma boa gestão da bateria. Rowland passou pelo AM e manteve a liderança, começando a cavar um fosso interessante para a concorrência.

A meio da corrida, a ordem era Rowland, Cassidy, Dennis, Evans, Buemi, Vergne, Maloney, De Vries, Gunther, Wehrlein e Felix da Costa.

There's a lot of changes up front! 👀 Wehrlein takes the lead, but his team mate da Costa challenges him for the lead 🍿#SaoPauloEPrix pic.twitter.com/oHZljIwJXB — Formula E (@FIAFormulaE) December 7, 2024

Pascal Wehrlein e Felix da Costa voltaram a passar pelo AM, tentando recuperar posições. Num espaço de poucas curvas, o alemão da Porsche regressou ao primeiro lugar, com Félix da Costa em segundo. A luta entre os colegas de equipa aqueceu com AFC a atacar Wehrlein. Ainda com AM, Félix da Costa passou para a frente da corrida, já com Rowland no seu encalço. Nesta fase, Dennis aparecia parado em pista, o que provocou bandeiras vermelhas, com o carro a ter problemas no sistema elétrico. Apenas os dois Jaguar tinham AM para usar, o que num pelotão compacto poderia ser uma vantagem.

🔴 RED FLAG 🔴 Jake Dennis has stopped out on track. There's an isolation issue with his car#SaoPauloEPrix pic.twitter.com/GavGs9vNVy — Formula E (@FIAFormulaE) December 7, 2024

Depois de clarificar a ordem de largada, foi dada ordem para recomeçar a corrida, com a ordem da volta anterior ao Safety Car, pelo que era Félix da Costa na frente do pelotão no recomeço da prova, com largada estacionaria.

Rowland largou bem e ganhou o lugar a AFC, que caiu para terceiro, com Günther a subir ao segundo posto. Os pilotos que ainda não tinham completado as duas passagens pelo AM começaram a fazê-lo e a face da corrida poderia mudar muito. Rowland, que liderava, foi penalizado com um Drive Through por exceder a potência permitida, com os Jaguares agora no segundo e terceiro lugar, fruto da sorte da corrida e boa estratégia, podendo usar o AM a seu favor.

Evans, que largou de último, passou por Cassidy, com Félix da Costa em terceiro, numa altura em que foram adicionadas quatro voltas pelo tempo sob Safety Car. AFC colocou-se ao ataque e subiu ao segundo lugar, indo ao encalço de Evans. Na volta 30, mais um acidente, com um carro a ficar capotado, que levou a mostragem de bandeiras vermelhas. Numa luta mais acesa, aconteceram vários toques, um dos quais envolveu Cassidy e Wehrlein, que ficou com o carro virado.

🫣 WEHRLEIN CAPOTOU 🫣 As voltas finais do #SaoPauloEPrix viraram a corrida de cabeça pra baixo e, no caso de #PascalWehrlein, literalmente! O piloto alemão da @PorscheFormulaE foi fechado por #NickCassidy na saída da curva 4 e simplesmente capotou, acionando a bandeira vermelha… pic.twitter.com/g9yGMkZwzL — Grande Prêmio (@grandepremio) December 7, 2024

A ordem desta largada seria a da volta anterior, como era expectável. Evans era o líder, seguido de Félix da Costa e Taylor Barnard. Não teríamos largada estacionária, pelo que foi Evans a ditar o ritmo no recomeço. Barnard tinha vantagem na energia (mais 3%) e Sam Bird também tinha mais energia que a concorrência. Evans começou bem, mas AFC atacou cedo, mas o neozelandês defendeu-se dos ataques do piloto português da Porsche.

Na entrada para a última volta, Evans e AFC tinham apenas 2% de bateria, o que seria muito difícil de gerir até ao fim. Evans conseguiu e manteve a liderança, vencendo vindo do último lugar. Félix da Costa conseguiu o segundo lugar, num bom começo de época para o piloto de Cascais e Barnard ficou com o terceiro lugar, numa abordagem demasiado conservadora, com energia suficiente para atacar os homens da frente. Sam Bird foi o quarto e Edo Mortara completou o top 5.

Destaque para Evans que conseguiu uma recuperação épica, quando poucos esperavam que isso fosse possível. Também Félix da Costa começa bem o ano e afasta o fantasma dos maus inícios de época. Barnard, na sua primeira temporada a tempo inteiro, começa com um pódio, numa corrida em que teve um Drive Through, tal como Sam Bird, que terminou em quarto. Por fim nota para o novo Attack Mode, que ativa a tração integral dos carros. Os carros em AM são agora muito mais rápidos (nesta pista era cerca de dois segundos mais rápidos) e faz com que a corrida mude muito quando começa a fase de ativação Torna-se mais complicado de entender a corrida e permite este tipo de recuperações, como fez a Jaguar.

A segunda corrida do ano acontece a 11 de janeiro, na Cidade do México.