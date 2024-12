Fórmula E, São Paulo: Jake Dennis mais rápido no TL2, Félix da Costa em segundo

Na última Sessão de Treinos Livres do E-Prix de São Paulo, Jake Dennis da Andretti estabeleceu o melhor tempo do fim de semana com 1m09,617s. A sessão provou ser altamente competitiva, com os 17 primeiros pilotos separados por menos de um segundo.

António Félix da Costa, ao volante do TAG Heuer Porsche, terminou a sessão em segundo lugar. Oliver Rowland, da Nissan, que tinha sido o melhor na sessão anterior, garantiu o terceiro lugar. Pascal Wehrlein fez com que três Porsche ficassem entre os quatro primeiros, enquanto Mitch Evans, da Jaguar TCS Racing, completou os cinco primeiros.

O atual campeão do mundo, Wehrlein, estabeleceu inicialmente a referência, tornando-se o primeiro piloto a entrar na casa dos 1m09s. O seu colega de equipa, Félix da Costa, melhorou este tempo em dois décimos. Rowland separou a dupla da Porsche a 10 minutos do final.

Um momento notável ocorreu quando Nick Cassidy e Taylor Barnard, da NEOM McLaren, ficaram quase roda com roda na Curva 1, forçando Cassidy a sair da pista e a voltar para a pista. Sam Bird, companheiro de equipa de Barnard, também teve problemas com um problema na roda da frente direita, o que o levou a regressar à garagem antes do final da sessão.

Com o tempo a esgotar-se, Jake Dennis efetuou uma última volta rápida para garantir a primeira posição. Mitch Evans parecia pronto para lutar pelo primeiro lugar, depois de ter sido o mais rápido no primeiro sector da sua última volta, mas o tráfego obrigou-o a contentar-se com o quinto lugar. Robin Frijns e Sébastien Buemi, da Envision Racing, terminaram em sexto e sétimo, respetivamente. Nico Mueller melhorou a sua difícil sessão de TL1 ao terminar em oitavo para a Andretti, enquanto Maximilian Guenther da DS PENSKE e Dan Ticktum da CUPRA KIRO completaram os dez primeiros.

A qualificação está agendada para as 12 e 40