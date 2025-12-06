Fórmula E, São Paulo: Félix da Costa sexto na grelha de partida

O português António Félix da Costa, na primeira sessão de qualificação da Época 12 da Fórmula E, e na estreia como piloto da Jaguar, assegurou a sexta posição na grelha de partida para o ePrix de São Paulo, no Brasil. A corrida com 30 voltas tem início marcado para as 17h05 de Portugal Continental. O alemão Pascal Wehrlein, da Porsche, conquistou a “pole position”, a terceira consecutiva no circuito, mas é Jake Dennis, da Andretti, que arranca da primeira posição…

Por José Caetano, em São Paulo

É o “pontapé” de saída na Época 12 da Fórmula E, o campeonato de monolugares elétricos com estatuto de Mundial da Federação Internacional do Automóvel (FIA) desde a 7 (2020-21). E esta quarta edição do ePrix de São Paulo, num circuito com 2,933 km no Sambódromo do Anhembi, é a 149.ª corrida na história da categoria. António Félix da Costa esteve em 144 e, esta tarde (14h05 locais, 17h05 de Portugal Continental), arranca para a 145.ª da sexta posição da grelha de partida.

Photo by Beto Issa/LAT Images

Félix da Costa, segundo no ePrix de São Paulo do ano passado, no início da Época 11, como piloto da Porsche, estreia-se pela Jaguar com o pódio “debaixo de olho”, mesmo encontrando-se ainda o cumprir o período de adaptação ao I-Type 7, carro diferente do(s) 99X Electric com que competiu nas três edições precedentes deste campeonato. No entanto, esse facto não impediu o piloto português de qualificar-se bem “q.b.” para corrida que nunca foi ganha desde a primeira posição da grelha de partida – o vencedor em 2024, o neozelandês Mitch Evans, o parceiro de equipa novo de António, ganhou-a depois de arrancar de… último (22.º)!

Photo by Oscar Lumley/LAT Images

O português da Jaguar iniciou a sessão com o pé direito, vencendo o Grupo A, com 1.12,140 m. O campeão em título, o britânico Oliver Rowland, da Nissan, terminou os 10 minutos do programa apenas com o quinto tempo e foi eliminado. No Grupo B, primeira posição para o outro Nissan, o francês Norman Nato, com 1.12,308 m. Nos “duelos”, e já com 350 kW em vez de 300 kW nos monolugares elétricos, Félix da Costa eliminado pelo britânico Jake Dennis, da Andretti, por 0,112 s, no quarto de final 2, conseguindo, assim, o registo que garantiu a sexta posição na grelha de partida.

Wehrlein perde “pole”; “penalização ridícula”, critica

Dennis, no Porsche 99X Electric da equipa norte-americana, confrontou-se com o alemão Pascal Wehrlein, da Porsche, na final e já informado do facto de que o rival tinha sido penalizado com a perda de três posições na grelha de partida. Registou-se mudança no regulamento desportivo da Época 11 para a 12 que penaliza, entre outras ações, a patinagem das rodas dos monolugares na zona dos boxes. “É uma decisão ridícula! Se fomos os mais fortes, começámos à frente. Mas ganhámos os três pontos da ‘pole’ e, aqui, talvez seja melhor não arrancar da primeira posição”, criticou o primeiro comandante do Mundial.

Photo by Simon Galloway/LAT Images

ePrix de São Paulo: grelha de partida

1.º Jake Dennis Andretti

2.º Dan Ticktum Cupra KIRO

3.º Edoardo Mortara Mahindra

4.º Pascal Wehrlein Porsche*

5.º Nyck de Vries Mahindra

6.º ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA Jaguar

7.º Norman Nato Nissan

8.º Jean-Éric Vergne Citroën

9.º Mitch Evans Jaguar

10.º Sébastien Buemi Envision

11.º Nico Müller Porsche

12.º Taylor Barnard DS Penske

13.º Oliver Rowland Nissan**

14.º Josep Maria Martí Cupra KIRO

15.º Nick Cassidy Citroën

16.º Maximilian Günther DS Penske

17.º Felipe Drugovich Andretti

18.º Joel Eriksson Envision

19.º Lucas di Grassi Lola-Yamaha

20.º Zane Maloney Lola-Yamaha

*Penalizado com a perda de três posições na grelha de partida por patinagem das rodas na zona das boxes; soma, todavia, os 3 pontos referentes à volta mais veloz na qualificação

**Penalizado com a perda de três posições na grelha de partida por “incidente” no ePrix de Londres, na última corrida da Época 11.