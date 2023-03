Fórmula E, São Paulo: Destaques da corrida | AutoSport

São Paulo teve uma boa estreia na Fórmula E. A pista apresentou desafios interessantes com as longas retas a exigirem uma gestão cuidadosa da energia. A pista é rápida, sem uma secção de encher o olho, mas, no geral, a pista proporcionou uma boa corrida.

Quanto aos destaques da prova, Mitch Evans é o primeiro pela vitória e pela corrida bem medida. Uma boa gestão da Jaguar que apresentou talvez o carro mais eficiente neste fim de semana. A boa corrida que Evans e Sam Bird fizeram são prova disso. Bird, que largou de décimo, terminou no pódio, concluindo uma bela recuperação que por pouco não dava vitória. Foram os melhores desta corrida.

Quem ficou perto do pódio foi António Félix da Costa. O português esteve sempre na luta pela vitória até cometer um erro já perto do fim, que o tirou da luta pelo pódio. Conseguiu uma excelente recuperação e parece estar a ganhar vantagem dentro da equipa. AFC está de volta aos níveis a que nos habituou (menos aquele erro). Bom fim de semana do piloto luso.

A DS Penske voltou a ficar arredada das primeiras posições. Depois de dois pódios seguidos, a equipa dos carros dourados não conseguiu chegar ao top3, apesar de Stoffel Vandoorne sair da pole. A gestão de energia da equipa não foi a melhor e nem Vandoorne, nem Jean-Éric Vergne tiveram argumentos para lutar pela vitória. Apesar da desilusão, foi um bom resultado.

Pascal Wehrlein esteve discreto, com uma qualificação comprometedora e uma corrida em que chegou rapidamente aos pontos, mas não conseguiu mais progressão a partir daí. Mesmo assim, bom resultado, com pontos marcados.

Os McLaren não estiveram no nível que nos habituaram nas primeiras corridas. Em qualificação não conseguiram ser rápidos como nas primeiras corridas e na prova, voltaram a mostrar algumas fragilidades no ritmo de corrida. Algo a melhorar por parte da equipa.

Sebastien Buemi fechou o top 10. Ainda teve um contratempo nas primeiras voltas, mas conseguiu recuperar, comprovando o bom andamento da Envision.

André Lotterer ficou de fora da luta pelos pontos logo no arranque com um toque e Jake Dennis perdeu terreno na luta pelo título com uma desistência que não o tira do segundo lugar, mas que o deixa mais vulnerável. Mau fim de semana para a Avalanche Andretti, tal como para a Nissan com duas desistências A ABT Cupra continua com problemas e com uma gritante falta de competitividade e a NIO 333 não conseguiu capitalizar a boa prestação de Dan Ticktum, com um erro do britânico a custar muitas posições. Sérgio Sette Câmara teve demasiados problemas durante o fim de semana para ser competitivo.