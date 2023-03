Fórmula E, São Paulo: António Félix da Costa foi o mais rápido no TL2 | AutoSport

Estão concluídas as preparações em pista para o E Prix de São Paulo. A cidade brasileira recebe a Fórmula E pela primeira vez, usando a infraestrutura do Sambódromo do Anhembi e foi Félix da Costa que “dançou” melhor na segunda sessão de treinos.

Na primeira sessão de treinos, na sexta, foi Sebastien Buemi (Envision Racing) a fazer o melhor tempo (1:12.341), seguido de Sacha Fenestraz (Nissan Formula E Team) e Dan Ticktum (NIO 333 Racing FE Team), que conseguiu o terceiro lugar. Para António Félix da Costa foi uma sessão discreta, apenas com o 17º registo, a mais de um segundo da referência.

Mas no treino de hoje, foi o português a destacar-se. Com o tempo de 1:11.496, fez melhor que a concorrência e deixou Max Gunther (Maserati MSG Racing) a mais de 0.2 seg. com Norman Nato (Nissan Formula E Team) a ficar a 0.001 seg. do tempo do piloto da Maserati. Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team), colega de Félix da Costa, foi quarto e Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E) completou o top 5, numa sessão que decorreu sem incidentes, com os pilotos a fazerem as últimas simulações de qualificação no final, com o piloto luso a destacar-se. Os pilotos adaptaram-se às exigências da rápida pista e a Porsche, depois de uma sessão discreta ontem, aparece forte no arranque do dia. O ritmo de qualificação tem sido um dos pontos fracos da equipa germânica, especialmente do lado de Félix da Costa, mas as indicações de hoje são promissoras. Nissan parece também pronta para um bom dia, nunca esquecendo a Avalanche Andretti que com unidades motrizes Porsche, poderão também destacar-se. Ticktum continua a colocar a NIO em lugares pouco expetáveis e a DS Penske parece não estar ainda tão perto quanto quereria da frente.

Segue-se a qualificação, agendada para as 12 e 40, com o arranque da corrida às 17h.

