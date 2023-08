Fórmula E: Sam Bird na McLaren | AutoSport

Os rumores foram confirmados e Sam Bird assinou contrato com a McLaren. O piloto britânico de 36 anos assinou por um ano, ocupando a vaga que era de Rene Rast.

Sam Bird está na Fórmula E desde o arranque da competição, sendo dos pilotos mais experientes do pelotão. Começou na DS Virgin Racing mantendo-se na estrutura até 2020 quando se mudou para a Jaguar, sem atingir o sucesso que pretendia. Vai agora para a McLaren, depois de uma época algo cinzenta, levando toda a sua experiência à equipa.

“Estou muito entusiasmado por começar a trabalhar com a McLaren Formula E Team. Fazer parte de uma equipa com tanta história e prestígio como a família McLaren Racing é especial”, disse Bird. “Sabemos que há algum trabalho a fazer antes da Temporada 10 para garantir que chegamos onde queremos estar, que é na frente do pelotão da Fórmula E. É ótimo fazer parte da equipa e mal posso esperar para dar início aos preparativos para a época. Estou super motivado e empenhado em alcançar o sucesso com a equipa na Temporada 10.”

Bird junta-se a Jake Hughes que impressionou na sua primeira época na Fórmula E.