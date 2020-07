Fórmula E: Sam Bird na Jaguar na próxima época

Sam Bird irá ser piloto da Jaguar na próxima época. O piloto britânico irá assim deixar a Virgin, onde tem competido desde o início da sua aventura na Fórmula E.

Está a chegar o fim de um ciclo para Bird. Seis anos depois de ter iniciado o seu percurso na Fórmula E na Virgin, Bird vai mudar-se para a Jaguar, passando a ser colega de Mitch Evans na próxima época.

Bird disse: “Assisti ao crescimento e ao progresso da Jaguar na série e estou muito orgulhoso por representar uma marca britânica icónica com um DNA de corrida tão bem-sucedido e juntar-me a uma lista incrível de pilotos que correram pela marca. Estou faminto de sucesso e acredito que, juntamente com Mitch, podemos conseguir grandes coisas para a equipa e para nós mesmos. Quero agradecer à Envision Virgin Racing por tudo o que conquistamos juntos e desejo felicidades para o futuro. Depois de Berlim, mal posso esperar para testar o Jaguar I-Type e estar no melhor lugar possível para a sétima temporada e além.”

James Barclay, diretor da equipa Jaguar, acrescentou: “Desde o início da Fórmula E, Sam demonstrou que é um dos melhores pilotos do campeonato e acreditamos que juntos formaremos uma ótima parceria. Com Mitch e Sam, acreditamos que temos, sem dúvida, uma das mais fortes duplas de pilotos do grid. Com uma competição extremamente renhida, fica claro que, para ter sucesso na Fórmula E, é preciso de dois pilotos que possam competir por pódios em todas as corridas.“

“Agora, temos dois vencedores de provas comprovados que são capazes de nos permitir lutar por títulos nos campeonatos de equipas e pilotos na próxima temporada.”