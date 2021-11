Fórmula E: Sam Bird e Robin Frijns em destaque no primeiro dia de testes | AutoSport

Sam Bird, da Jaguar TCS Racing, ficou no topo da tabela de tempos na primeira sessão de testes no Circuito Ricardo Tormo, Valência, no arranque da Fórmula E .

O britânico assinou o tempo de 1m27,169s no final da sessão, levando a melhor sobre Lucas di Grassi da Venturi por 0,101 segundos. Robin Frijns, da Envision Racing, foi o terceiro mais rápido depois de um período de 35 voltas na pista, enquanto Edo Mortara, ficou a 0.25 seg do tempo de Bird. António Félix da Costa terminou em quinto lugar no DS E-TENSE FE21, com Oliver Rowland a desfrutar da sua primeira manhã em novo ambiente da Mahindra Racing em sexto. O campeão Nyck de Vries colocou-se em nono lugar, mesmo à frente do companheiro de equipa Stoffel Vandoorne, que completou o top 10. Ambos se destacaram mais do que qualquer outro piloto, com a equipa a fazer mais quilómetros, e cerca de 90 voltas, na sessão de abertura. Os 18 primeiros couberam em apenas um segundo, com o trio novato Oliver Askew (Avalanche Andretti), Antonio Giovinazzi (DRAGON Penske Autosport) e Dan Ticktum (NIO 333) mais um par de décimos, em 20, 21 e 22 respetivamente.

Frijns liderou a sessão de tarde, mais curta para dar tempo à simulação do novo formato de qualificação, com o neerlandês a baixar a marca dos 1m27s com uma volta de 1m26,968s – dois décimos abaixo da marca de referência desta manhã. Jean-Eric Vergne (DS TECHEETAH) terminou a sessão 2 a 0,173s, em segundo, com o companheiro de equipa Félix da Costa em terceiro. As condições permaneceram boas no Circuito Ricardo Tormo, com temperaturas do ar à volta dos 13 celsius. Isto significou que as equipas puderam dar muitas voltas, embora 18 voltas foi o máximo que um piloto conseguiu (Bird) dada a duração reduzida da sessão. Nick Cassidy (Envision Racing) foi quarto com André Lotterer (TAG Heuer Porsche) e Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) a completarem os seis primeiros lugares. Nyck de Vries seguiu claramente definido um programa diferente pela Mercedes-EQ para a sessão, com ele e Vandoorne com tempos modestos mas muitas voltas completadas.