Formula E: Sam Bird de fora no último E-Prix da temporada | AutoSport

O experiente piloto Sam Bird vai ficar de fora no E-Prix de Seoul e o piloto reserva da Jaguar TCS Racing, Norman Nato vai substituí-lo. Sam Bird sofreu uma fratura na mão num incidente logo na primeira volta da segunda corrida do E-Prix de Londres, e, mesmo assim, decidiu continuar e terminou num impressionante oitavo lugar, arrecadando pontos para a equipa.

No entanto, após uma radiografia, Bird vai precisar de ser operado e, portanto, não vai poder competir. O antigo piloto da Rokit Venturi, Norman Nato, vai assim ocupar o seu lugar nas duas últimas corridas do ano. Nato marcou 54 pontos na Fórmula E no ano passado, terminando em 18º no campeonato de pilotos, mas venceu a última corrida do ano em Berlim, antes de ser substituído na Venturi pelo campeão de 2016-2017, Lucas di Grassi.

“Estou devastado por não poder competir nas duas últimas rondas da temporada em Seoul, em particular porque teria sido a minha 100ª corrida na Fórmula E”, disse Bird. “Preciso de passar as próximas semanas a recuperar da operação na minha mão esquerda, para estar totalmente apto para os testes e para a temporada 9. Tenho confiança no Norman [Nato], ele é um vencedor e tenho a certeza de que trará alguns pontos importantes para a Jaguar”.

A substituição de Bird por Nato torna-se assim na primeira alteração da grelha de pilotos esta época. Norman Nato diz estar pronto para o desfaio e deseja as melhoras ao seu colega de equipa: “Em primeiro lugar quero desejar ao Sam [Bird] a mais rápida das recuperações. Como piloto reserva, tenho estado com a equipa em cada passo do caminho nesta época. Embora não pilote um carro de Fórmula E há mais de um ano, quando entrar no Jaguar I-TYPE 5 no próximo fim-de-semana, lutarei por tantos pontos quanto possível. Quero aproveitar ao máximo esta oportunidade”.