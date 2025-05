Fórmula E: Rowland (Nissan) na pole no Mónaco

Fim de semana de sonho (até ao momento…) para Oliver Rowland. O britânico da Nissan, depois da vitória no ePrix do Mónaco de sábado, garantiu a “pole position” para a segunda corrida no programa do Mundial de Fórmula E no Principado, com início marcado para as 14h05 em Portugal Continental, somando mais três pontos na conta pessoal no campeonato que comanda.

Por José Caetano

Oliver Rowland (Nissan) soma e segue no Campeonato do Mundo de Fórmula E. O piloto britânico, 32 anos, apresentou-se no Mónaco com mais 15 pontos do que o segundo classificado no campeonato, que era o português António Félix da Costa, mas soma já mais 37 pontos do que o adversário mais próximo na classificação, o alemão Pascal Wehrlein, da Porsche, depois de ganhar os três pontos referentes à “pole position” para o segundo ePrix do fim de semana no Principado, que soma à vitória na corrida de ontem!

Para Rowland, nona “pole position” na Fórmula E, mas só a primeira na Época 11 e desde a ronda cinco da temporada 10 do campeonato de monolugares elétricos, a 30 de março de 2024, em Tóquio, Japão. Ontem, o piloto da Nissan esteve na final, mas perdeu-a para o compatriota Taylor Barnard, da McLaren. Na caminhada para a primeira posição na grelha de partida, o inglês acabou o Grupo A da qualificação em terceiro, atrás do neerlandês Nyck de Vries, da Mahindra, e de António Félix da Costa, e derrotou o português da Porsche no primeiro “duelo” dos quartos de final.

Numa sessão dominada pela chuva e, consequentemente, por níveis de aderência muito, muito precários, Rowland, nas meias-finais, ganhou a Nyck de Vries, depois de ambos saírem de pista na curva 1 do circuito monegasco (Sainte Dévote) e não teve de participar numa final, uma vez que os dois pilotos na segunda meia-final, o francês Jean-Érice Vergne e o alemão Maximilian Günther, parceiros na DS Penske, tiveram os tempos anulados, ambos por violação dos limites da pista na Nouvelle Chicane! E, assim, o neerlandês da Mahindra também acabou beneficiado, com a promoção à segunda posição na grelha de partida.

Para António Félix da Costa, que abandonou na corrida de ontem, após incidente com Edoardo Mortara (Mahindra) que acabou com o Porsche do piloto português no muro interior da curva 18, e depois de arrancar de 15.º, qualificação mais bem-sucedida, com a conquista da sexta posição da grelha de partida (segundo melhor registo entre os quatro pilotos eliminados nos quartos de final). O dono do volante do Porsche 9XX Electric encontra-se em terceiro no campeonato, somando menos 40 pontos do que Rowland e seis do que Wehrlein, o campeão em título.

A corrida desta tarde, com início marcado para as 14h05 em Portugal Continental, tem, também, 29 voltas. No entanto, no nono ePrix do Mónaco, contrariamente ao que aconteceu no de ontem, o oitavo, não conta com paragens obrigatórios para o recarregamento das baterias dos monolugares elétricos (Pit Boost), o que diminui a complexidade estratégica. Há, todavia, o risco de chuva na ronda sete da Época 11 e, no Mundial de Fórmula E, para promoção da sustentabilidade, pneus sempre iguais, independentemente dos pisos! Sobre asfalto molhado, riscos (maiores) de acidentes como o protagonizado por Sam Bird, McLaren, na qualificação, também em Sainte Dévote, sem consequências físicas para o piloto, apesar da violência do embate nas barreiras de proteção do circuito.

Grelha de partida (provisória)

1.º Oliver Rowland Nissan

2.º Nyck de Vries Mahindra

3.º Maximilian Günther DS Penske

4.º Jean-Éric Vergne DS Penske

5.º Stoffel Vandoorne Maserati

6.º ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA Porsche

7.º Dan Ticktum Cupra KIRO

8.º Sébastien Buemi Envision

9.º Zane Maloney Lola-Yamaha ABT

10.º Pascal Wehrlein Porsche

11.º Lucas di Grassi Lola-Yamaha ABT

12.º Jake Dennis Andretti

13.º Jake Hughes Maserati

14.º Nick Cassidy Jaguar

15.º Norman Nato Nissan

16.º Taylor Barnard McLaren

17.º Mitch Evans Jaguar

18.º David Beckamann Cupra KIRO

19.º Robin Frijns Envision

20.º Nico Müller Andretti

21.º Edoardo Mortara Mahindra

22.º Sam Bird McLaren