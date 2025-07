FÓRMULA E – Rowland agarrou o título, Cassidy deu terceiro triunfo à Jaguar

Oliver Rowland, da Nissan, quarto classificado no segundo ePrix do fim de semana da Fórmula E em Berlim, Alemanha, garantiu a conquista do título da Época 11 de Mundial que ainda tem duas corridas em Londres, Inglaterra, aproveitando o facto de Pascal Wehrlein, da Porsche, o adversário na “luta” pela vitória no campeonato, não ter somado pontos. Nick Cassidy, da Jaguar, venceu, e António Félix da Costa, da Porsche, foi nono.

Por José Caetano

A Fórmula E tem campeão novo. Representa a Nissan, marca que ambiciona mais duas vitórias na Época 11 (construtores e equipas), chama-se Oliver Rowland, tem 32 anos, é britânico e terminou o segundo ePrix do fim de semana do campeonato do Mundo em Berlim, Alemanha, na quarta posição, resultado suficiente para abrir o champanhe, devido à 16.ª posição do rival número um na “luta” por este título, o ex-campeão Pascal Wehrlein, alemão da Porsche.

Rowland, no eFORCE 05, confirmou, assim, a expetativa de ganhar o campeonato de forma precoce, depois da forma brilhante como cumpriu a primeira metade da temporada: nas primeiras nove corridas de Mundial com 16, o britânico conseguiu quatro vitórias e três terceiros lugares! Este domingo, em Berlim, Oliver até teve de “suar”, sobretudo por encontrar-se posicionado, no arranque do ePrix, no meio do pelotão, o que o deixou mais exposto a todos os tipos de incidentes (o britânico foi terceiro na qualificação, mas trazia penalização da corrida da véspera – a perda de cinco lugares na grelha de partida, por colisão no Maserati de Stoffel Vandoorne e, por isso, arrancou apenas de oitavo).

Oliver Rowland tem percurso longo na Fórmula E – estreia na temporada de 2015-2016, com a Mahindra, no ePrix de Punta del Este, Uruguai, e está a protagonizar a segunda passagem pela Nissan (representou-a 2018 a 2021 e regressou em 2023). No currículo do britânico, 92 corridas na categoria, com sete vitórias, 20 “poles” e 20 pódios. Antes, na formação, títulos na Fórmula Renault 3.5 (2015) e na Fórmula Renault 2.0 UK (2011).

Cassidy (Jaguar) vence em Berlim

A conquista de Rowland, piloto que sucede ao alemão Pascal Wehrlein no quadro de campeões da Fórmula E – e esta lista inclui o português António Félix da Costa, o vencedor da Época 5 –, remete para plano secundário o sucesso do neozelandês Nick Cassidy, da Jaguar, depois da vitória, na corrida da véspera, do compatriota e parceiro de equipa Mitch Evans.

Cassidy, que está de saída da Jaguar – e António Félix da Costa é o candidato mais bem posicionado à sucessão, como contámos ontem em primeira mão! –, somou o segundo triunfo de 2025 (primeiro na ronda 11, em Shanghai, na China) e o nono na Fórmula E, resultado que projeta o piloto neozelandês para a quarta posição no campeonato, com mais um ponto do que o português António Félix da Costa, que baixou para quinto, depois de chegar a Berlim no terceiro lugar.

Nick Cassidy, apenas 20.º na grelha de partida, realizou corrida formidável de trás para frente, gerindo, magistralmente, a energia no monolugar elétrico e ativando o Attack Mode (dois períodos obrigatórios, num total de oito minutos). Fê-lo sempre no momento certo, ao contrário de Wehrlein, tão-somente 16.º, depois de voltas a mais no comando do ePrix, depois de arrancar da “pole position” – e pagou-o com consumo excessivo. Em Berlim, Jake Dennis, piloto britânico da Andretti, segundo, e Jean-Éric Vergne, francês da DS Penske, terceiro.