Fórmula E/Roma: Wehrlein e Porsche marcam o ritmo inicial | AutoSport

Com o sol a bater no circuito de Roma, o Porsche de Pascal Wehrlein foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres deste fim de semana duplo com corridas sábado e domingo. O piloto da Jaguar TCS Racing, Sam Bird, terminou o TL1 em segundo, com o Maserati MSG Racing de Edoardo Mortara a completar os três primeiros. António Félix da Costa (Porsche) foi 10º.

Quando a sessão começou, as temperaturas no circuito atingiram os 32ºc. A pista estava num estado mais limpo do que seria de esperar para o TL1, depois de 11 estreantes terem tido uma sessão especial de 30 minutos durante a tarde para tentarem a sua sorte ao volante. Felipe Drugovich, da Maserati MSG Racing, foi o melhor nessa sessão, com um tempo de 1m43,736s.

O líder do Campeonato, Jake Dennis (Andretti) teve algumas preocupações iniciais com a sua coluna de direção – não é o que se precisa no início do fim de semana de corrida. Como resultado, o britânico passou a maior parte da valiosa sessão na boxe, enquanto a sua equipa Andretti tentava o seu melhor para reparar o seu X99 Electric GEN3 – com o britânico a queixar-se de falta de confiança no eixo traseiro.

Dennis, que procura estabelecer este fim de semana um novo recorde da Fórmula E para o maior número de pódios numa única época, foi depois investigado por excesso de velocidade durante um ‘Full Course Yellow’.

Acabou por voltar para a pista, depois dos problemas, e terminou a sessão em 18º lugar.

A última equipa a sair da sua boxe foi a Mahindra Racing. A equipa indiana está a ter uma época complicada, mas Lucas di Grassi conseguiu colocá-la de novo nos pontos em Portland. Os carros da Mahindra e do cliente ABT CUPRA tiveram um problema de software no teste de estreia, que impediu os respetivos pilotos de efetuarem muitas voltas. Parece que este problema continuou e afectou o seu TL1, com os quatro pilotos com unidades de potência Mahindra a passarem algum tempo nas boxes.

O campeão da 6ª temporada, António Félix da Costa (Porsche) fez um pião na curva 7, provocando uma breve bandeira amarela. Pouco depois, o seu antigo colega de equipa, Jean-Eric Vergne (DS Penske), também encontrou os limites do circuito de rua ao fazer uma ‘pirueta’, mas na Curva 14, quando estava a fazer uma volta rápida.

A cinco minutos do final, a Jaguar TCS Racing estava em primeiro e segundo, com Mitch Evans na liderança e Sam Bird dois décimos atrás. Evans é um profissional neste circuito de Roma, tendo vencido as duas corridas da rodada dupla no ano passado. O neozelandês está mais uma vez na luta pelo campeonato e espera poder fazer a dobradinha novamente e aumentar o seu total de pontos após estas duas rondas italianas.

Pascal Wehrlein, da TAG Heuer Porsche, terminou a sessão no topo, registando um tempo de 1m39,632s nos momentos finais da sessão. Uma ‘altercação’ entre Evans e a Mahindra de Roberto Merhi também ocorreu no final da sessão, com o piloto da Mahindra a bloquear Evans na sua última volta.

O neozelandês fez questão de dar a conhecer os seus sentimentos, fazendo um gesto com a mão ao piloto espanhol quando este o ultrapassou. Evans também estava a ser investigado por uma infração técnica no final dos treinos.

Nick Cassidy, da Envision Racing, teve uma saída no final da sessão, assim como o NIO 333 de Dan Tickum e Robin Frijns, da ABT CUPRA.