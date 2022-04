Fórmula E, Roma: Vote no fanboost e ajude António Félix da Costa | AutoSport

Disputadas as primeiras três provas da época do campeonato do mundo FIA de Fórmula E, o equilíbrio tem sido a nota dominante. Três vencedores diferentes e nove pilotos subiram ao pódio, sendo que nenhum piloto conseguiu até agora subir por mais de uma vez ao pódio. Números incríveis, que mostram a elevada competitividade que o mundial de Fórmula E oferece ao público.Neste fim de semana espera-se novamente muitas lutas pelos lugares da frente, num pelotão de 22 pilotos que disputarão a ronda dupla do Roma E-Prix.

O circuito citadino dell’EUR, conta com dezanove curvas e um perímetro de 3.385 km, sendo como tal um dos maiores do calendário da Fórmula E, com um misto de curvas rápidas, outras mais técnicas e algumas ondulações, que permitem naturalmente possibilidades de ultrapassagens, tudo isto numa das zonas históricas da cidade capital de Itália.

As votações do FanBoost já se encontram abertas e pode votar em António Félix da Costa, que é o atual décimo classificado do mundial. Ao votar no piloto português no Fanboost, se ele for um dos cinco pilotos mais votados, terá um impulso extra de potência que pode usar durante a corrida. No ano passado António Félix da Costa foi constantemente dos mais votados e a sua ajuda é fundamental para que o piloto português obtenha um bom resultado nas corridas 4 e 5 da Fórmula E.

PODE VOTAR AQUI.

Horário do E-Prix de Roma:

9/04, Sábado

6h45 Treino Livre 1

8h00 Treino Livre 2

9h40 Qualificação

14h00 Corrida (ronda 4)

10/04, Domingo

6h25 Treino Livre 3

9h30 Qualificação

14h00 Corrida (ronda 5)

Classificação do Mundial de Pilotos de Fórmula E, após três corridas:

Edoardo Mortara – 43 pontos Nyck de Vries – 38 pontos Pascal Wehrlein – 30 pontos Andre Lotterer – 30 pontos Stoffel Vandoorne – 28 pontos Jean Eric Vergne – 27 pontos Jake Dennis – 26 pontos Lucas di Grassi – 25 pontos Robin Frijns – 24 pontos António Félix da Costa – 12 pontos

Calendário Mundial Fórmula E – 2022