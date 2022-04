Fórmula E, Roma: Stoffel Vandoorne assegura pole position e Félix da Costa o quarto lugar | AutoSport

Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team) bateu Robin Frijns (Envision Racing) no duelo final da sessão de qualificação do Roma E-Prix, corrida número quatro da época 8 do campeonato do mundo de Fórmula E, depois de ter batido António Félix da Costa (DS Techeetah) na semifinal por apenas 0.015s. O piloto português vai sair do quarto lugar, na segunda linha da grelha de partida ao lado de Nyck de Vries (Mercedes-EQ Formula E Team).

Do grupo A, os dois pilotos da Jaguar foram eliminados (Mitch Evans e Sam Bird), enquanto Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E), Robin Frijns (Envision Racing), Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team) e Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) passaram para a fase seguinte.

No grupo B, os dois monolugares DS E-Tense FE21 lideraram a tabela de tempos após a primeira tentativa de uma volta rápida, com Jean-Éric Vergne na frente do português António Félix da Costa, por 0.297s. Oliver Rowland (Mahindra Racing) e Nick Cassidy (Envision Racing) eram os restantes pilotos nas 4 posições de acesso à fase seguinte da qualificação a 3 minutos do final da fase de grupos. Na última volta rápida, Nyck de Vries cometeu um pequeno erro que resultou numa travagem bloqueada e em perda de tempo, que o poderia colocar fora dos duelos, ainda assim o neerlandês conseguiu o quarto melhor tempo do grupo. André Lotterer e Vergne melhoraram os seus registos e António Félix da Costa ficou subitamente sob pressão. Depois de uma boa volta final, o português conseguiu o melhor tempo do grupo na volta final, passando para a fase dos duelos.

Nos quartos de final, Nyck de Vries levou a melhor sobre Jake Dennis e Frijns bateu André Lotterer por 0.718s. O terceiro dos 4 primeiros duelos colocou Vandoorne e Vergne frente a frente. O piloto da DS ficou aquém do tempo de Vandoorne, por mais de meio segundo, e por isso foi eliminado, ficando com o quinto posto da grelha.

O duelo seguinte foi entre Pascal Wehrlein e António Félix da Costa, com o português a levar a melhor ao piloto da Porsche por 0.325s e passando para as semifinais, onde iria encontrar Stoffel Vandoorne, enquanto De Vries iria medir forças com Frijns.

No particular entre pilotos dos Países Baixos, Frijns foi mais rápido do que o campeão do mundo de 2021 e foi o primeiro finalista da sessão de qualificação, esperando pela decisão entre Da Costa e Vandoorne.

A meia final entre o português da DS e o belga da Mercedes foi a mais entusiasmante dos duelos até àquele momento, com os dois pilotos sempre muito próximos em todos os micro setores durante toda a volta. No final, Vandoorne passou à final por apenas 0.015s, juntando-se a Frijns com finalista e para discutir a pole position. O tempo final da volta de António Félix da Costa foi mais lenta do que o outro semifinalista batido, De Vries, e como tal, sairá do quarto posto da grelha de partida.

No duelo final, Frijns arriscou tudo e com isso perdeu tempo para Vandoorne. O piloto da Envision Racing saia das curvas quase sempre com o carro descompensado, enquanto o belga foi mais “limpo” nas suas abordagens às curvas, o que permitiu a conquista da pole position por 0.349s.

A brilliant result for @svandoorne as he secures pole position for the #RomeEPrix, which he won last season 👏@RFrijns kept it on the limit the entire lap but it simply wasn't enough to beat the @MercedesEQFE driver! pic.twitter.com/5NxDfxgWb7 — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) April 9, 2022

António Félix da Costa vai partir assim do 4º lugar da grelha de partida para a corrida de hoje, que se realiza às 14h00.