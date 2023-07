Fórmula E/Roma: Mitch Evans ganha corrida marcada por acidente de Sam Bird, Félix da Costa desistiu | AutoSport

Quarta vitória do ano para Mitch Evans (Jaguar I-Type 6) na primeira de duas corridas de Fórmula E que se realizam este fim de semana em Roma, Itália. O piloto da Jaguar converteu a pole em vitória e na volta mais rápida, e desta forma, reduz significativamente a distância para a frente do campeonato cujo líder é agora, novamente, Nick Cassidy (Jaguar I-Type 6), com o duo da frente a terminar com sete segundos avanço para Maximilian Günther (Maserati Tipo Folgore), que terminou na terceira posição na frente de Jake Dennis (Porsche 99X Electric), ex-líder do campeonato, que não resistiu à falta de energia e perdeu várias posições na fase final da corrida.

A corrida foi marcada pelo grave acidente de Sam Bird que quase ‘obliterou’ meio pelotão tantos foram os que lá ficaram, que seja por baterem no monolugar atravessado na pista de Bird, ou ao fugir, acabar por bater nas paredes

Jean-Éric Vergne (DS E-Tense FE23) foi sexto na frente de Nico Müller (Mahindra M9Electro),

Pascal Wehrlein (Porsche 99X Electric) que ainda somou 6 pontos mesmo depois de ter ido às boxes na fase inicial da corrida depois de um toque de um adversário que lhe danificou a asa da frente. Seguiram-se Norman Nato (Nissan e-4ORCE 04), Sérgio Sette Câmara (NIO 333 ER9), Sacha Fenestraz (Nissan e-4ORCE 04), Stoffel Vandoorne (DS E-Tense FE23), Roberto Merhi (Mahindra M9Electro) e Dan Ticktum (NIO 333 ER9).

Todos os outros, incluindo Félix da Costa, abandonaram a corrida.

Filme da corrida

Logo após a partida troca de posição de Sam Bird com Mitch Evans, com Bird a abrir caminho para Evans, na luta pelo campeonato, a poupar energia fruto do ‘túnel’ criado pelo seu colega de equipa. Algumas curvas depois da partida, um toque de Pascal Wehrlein no meio da confusão, um toque noutro carro, danificou-lhe a asa dianteira o que o levou às boxes, caindo de 10º para último.

Na volta três, Andre Lotterer bateu no muro e o Safety Car entrou em pista.

Jake Dennis (Avalanche Andretti) e Nick Cassidy, outros dos pilotos na luta pelo título, eram quinto e sexto nesta altura, pelo que tudo estava a correr bem para Mitch Evans, que passou para a frente da corrida na volta 5, logo após a saída do Safety Car. Félix da Costa mantinha a 10ª posição.

Sacha Fenestraz (Nissan) passou Sam Bird na volta 6, com a Jaguar a perder a ‘dobradinha’ que dava muito jeito ao líder da corrida. Félix da Costa passou para nono na volta oito.

Com as passagens no Attack Mode, Fenestraz foi para a frente da corrida, com Evans e Rast logo atrás, Bird em quarto, Dennis em quinto.

Sam Bird bateu perdeu o controlo do seu Jaguar na volta 9, ficou atravessado a meio da pista e Sebastien Buemi acertou-lhe em cheio o mesmo sucedendo com Edoardo Mortara que ainda bateu mais forte, António Félix da Costa também ficou pelo caminho depois de tocar ao de leve no monolugar atravessado na pista e a bater no muro logo de seguida. Vários outros carros tocaram no Jaguar de Bird, que ficou muito mal posicionado, arriscando-se um acidente mais grave, que felizmente não aconteceu. Naturalmente,e bandeira vermelha na volta 9.

Foram acidentes muito perigosos, não só quando Edoardo Mortara bateu em Sam Bird na zona do cockpit, já no final do acidente, mas sim o forte golpe de Sebastien Buemi que o fez deslizar o Halo ao longo das barreiras a alta velocidade. Muita sorte e muita segurança dos carros neste acidente.

Sacha Fenstraz (Nissan) partiu na pole após o recomeço, com Mitch Evans (Jaguar) Jake Dennis (Avalanche Andretti) logo atrás, com Evans a passar o seu adversário logo nos primeiros momentos após o recomeço.

Nick Cassidy (Envision Racing) era quarto, e pouco depois Dennis a recuperar a posição a Evans, passando para a frente logo a seguir depois de suplantar Fenestraz, pois tinha menos energia que os seus adversários e precisava de gerir a energia, caindo mesmo para terceiro na volta 16, numa altura em que Jake Dennis se destacava, passando pela ativação do Attack Mode sem perder qualquer posição.

Cassidy também passou Fenestraz colocando-se junto dos seus adversários na luta do campeonato, assumindo a terceira posição.

Depois de nova passagem pelo Attack Mode para Jake Dennis, Mitch Evans reassumiu a liderança na volta 19 de 25, mas as coisas voltaram a inverter-se a quatro voltas do fim, mas ambos com quantidade bem distinta de potência extra, pelo que Mitch Evans foi para a frente novamente a três voltas do fim e já de lá não voltou a sair. Também Nick Cassidy, com muito mais energia que Jake Dennis, passou-o assumindo a segunda posição, o que lhe permitiu assumir a liderança do campeonato, pois chegou a esta corrida apenas um ponto atrás de Jake Dennis, que ainda perdeu mais uma posição para Max Guenther (Maserati).

No campeonato, Nick Cassidy lidera, com 171 pontos, na frente de Jake Dennis, 166, seguindo-se Mitch Evans, 151 e Pascal Wehrlein, 142. A segunda corrida realiza-se amanhã às 14h00.