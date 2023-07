Fórmula E/Roma: Mitch Evans coloca Jaguar na pole position, Félix da Costa 13º | AutoSport

Mitch Evans, da Jaguar TCS Racing, conquistou a sua segunda Pole Position da temporada – liderando a primeira fila para a equipa no Circuito Cittadino dell’EUR, em Roma.

Evans e Bird foram para a final sabendo que iriam conseguir partir da primeira fila na Fórmula E. Evans tinha sido 0,6 segundos mais rápido do que os outros no Treino Livre 2, mas não havia diferença entre os dois no sector oposto da volta até que um erro de Bird o deixou a mais de um segundo do colega de equipa.

Isso fez com que o neozelandês conseguisse dar a volta e assegurar a pole – o que é fundamental na luta pelo título, apesar de ainda ninguém ter vencido a partir da pole em Roma.

O líder da classificação, Jake Dennis (Avalanche Andretti), disse que não se sentiu em sintonia com o carro na qualificação e só consegue arrancar em sétimo.

No entanto, está à frente do seu rival mais próximo no título, Nick Cassidy – o piloto da Envision Racing ficou em nono, e o terceiro colocado, Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche), também não conseguiu chegar aos duelos, pois foi eliminado do Grupo A no último momento por Dennis, e começa a 13ª prova em 10º, três posições na frente de António Félix da Costa, 13º.

Fenestraz enfrentou Bird na primeira Semi-final. O piloto da Nissan pareceu rápido durante todo o tempo, mas com a temperatura da pista a atingir mais de 50 graus Celsius, parecia que seria Bird na final, uma vez que Fenestraz escorregou e cometeu um erro na sua volta. O britânico apenas teve de manter o controlo nas últimas curvas para ser um segundo mais rápido do que o seu rival. Fenestraz teria de se contentar com o terceiro lugar da grelha.

Evans enfrentou Buemi com uma final toda Jaguar, se o neozelandês conseguisse progredir. Evans começou de forma promissora, com uma pequena vantagem de menos de um décimo de segundo na primeira metade da volta. O Jaguar de fábrica parecia ser o carro a ser batido nas condições mais quentes da qualificação e ficou confortável no final – mais de um segundo. No entanto, Buemi ficou satisfeito com o quarto lugar.

Quartos-de final

As temperaturas da pista subiram 10 graus desde o início dos Grupos, atingindo 48 graus Celsius no início dos Duelos, o suficiente para dar aos pilotos e engenheiros uma dor de cabeça com o efeito que isso teria no comportamento e configuração dos pneus.

Dennis enfrentou Bird na abertura, e o piloto da Jaguar abriu caminho com Dennis, da Andretti, parecendo solto na traseira durante a primeira metade da volta. Bird conseguiu passar a volta com uma vantagem de quase meio segundo. O líder da classificação teria de se contentar com o sétimo lugar na grelha, enquanto Bird passava às meias-finais.

Fenestraz, da Nissan, foi de longe o mais rápido do seu grupo e enfrentou Guenther em casa pela Maserati. O primeiro sector do franco-argentino foi limpo e preciso, com Guenther a ser incapaz de o acompanhar. A diferença era de alguns décimos de segundo após o terço inicial da volta, mas aumentou para mais de meio segundo na altura em que o alemão contornou o Obelisco – o Maserati Tipo Folgore parecia estar a sofrer com um pouco de subviragem. Fenestraz manteve-se limpo e manteve a sua vantagem, enquanto Guenther seguiria em oitavo. Rast não conseguiu capitalizar uma vantagem inicial sobre Buemi no duelo dos quartos de final. O piloto da NEOM McLaren vai largar em quinto na grelha, enquanto Buemi avança.

Evans, especialista em Roma, procurou provar mais uma vez que é o Imperador na Cidade Eterna, mas teve de ultrapassar Mortara, da Maserati MSG Racing. A disputa foi apertada e o suíço-franco-italiano ganhou uma vantagem inicial num sector de abertura forte. Evans recuperou a iniciativa a meio da volta, mas a situação manteve-se igual. A partir daí, no entanto, o neozelandês passou para a frente com quase meio segundo de vantagem. O piloto da Jaguar TCS Racing passou confortavelmente para as meias-finais, pelo que Mortara vai arrancar em sexto.

Grupos

A caminho das últimas voltas do grupo de abertura, o líder da classificação, Dennis, manteve a liderança, mas foi Wehrlein quem roubou a iniciativa por um breve momento, com o tempo mais rápido das últimas voltas, quando o cronómetro chegou a zero. Foi empurrado para baixo do grupo dos quatro primeiros por Fenestraz – cujo tempo foi cerca de meio segundo mais rápido do que os restantes – Bird e Guenther, com o piloto da Porsche a ficar à beira do precipício e Dennis a ficar de fora.

Sergio Sette Câmara teve uma viagem pela escapatória à frente do britânico, mas isso não o distraiu, uma vez que foi capaz de fazer um tempo no último para chegar às eliminatórias por um triz, em terceiro lugar, deixando Wehrlein de fora num duplo golpe na perseguição ao título.

No Grupo B, Evans foi o líder do Treino Livre 2. Ele foi o mais rápido durante toda a sessão e permaneceu lá, enquanto Jake Hughes (NEOM McLaren) encontrava o muro no meio dos últimos esforços dos pilotos. Buemi, o próprio Hughes e Rast foram os outros a progredir.

Depois do forte acidente, Jake Hughes, da NEOM McLaren, não vai participar no Rome E-Prix de hoje.

O britânico sofreu danos no seu carro depois de se ter despistado numa das partes mais rápidas do circuito, na fase final do Grupo B. Em comunicado, a equipa McLaren partilhou a notícia e afirmou que o nível de danos e o facto de o chassis de reserva já ter sido utilizado no fim de semana foi a razão pela qual não voltou ao volante hoje.