Formula E/Roma: Jake Dennis vence e ‘escancara’ portas do título, Félix da Costa 15º | AutoSport

Segunda vitória do ano para Jake Dennis (Andretti Autosport) que bateu Norman Nato (Japan Nissan e.dams) por 3.105s, com o francês a obter a sua melhor classificação do ano. Sam Bird (Jaguar Racing) foi terceiro e fechou o pódio, numa corrida bem menos atribulada que a de ontem, que teve no entanto um Safety Car importante para as contas do campeonato.

Logo na fase inicial da corrida, Jake Dennis (Andretti Autosport) foi para a frente, com Norman Nato (Japan Nissan e.dams) a passar Nick Cassidy (Envision Racing) mas este depressa recuperou a posição. Pouco depois Mitch Evans (Jaguar Racing) falhou uma travagem perdeu o carro e bateu em Nick Cassidy, abandonando ambos, eles que eram, à entrada desta corrida, terceiro (Evans) e primeiro (Cassidy), deixando Jake Dennis na frente da corrida e muito bem posicionado para obter um resultado que lhe permita chegar ao título, o que sucedeu, já que venceu e passou a somar 195 pontos, face aos 171 de Nick Cassidy que regressou à corrida mas terminou fora dos pontos.

Mitch Evans soma 151 pontos e Pascal Wehrlein, 146.

António Félix da Costa terminou em 12º Chegou a ser 8º mas na volta 9 fez um pião ao falhar uma ultrapassagem caindo de nono para 15º. voltou a recuperar algumas posições, mas na fase final da corrida, voltou a cair na classificação.

Com este resultado, Jake Dennis dá um passo de gigante em direção ao título da Fórmula com uma vitória dominante, ao que se juntou o facto dos seus dois rivais mais próximos se terem despistado a atrasado muito, no caso de Evans, desistido.

Depois de perder a liderança do campeonato para Nick Cassidy na primeira corrida do fim de semana, no sábado, Jake Dennis fez a pole position para a segunda corrida, e venceu, e o que nunca tinha sucedido em Roma, o piloto da pole vencer as corridas, desta feita aconteceu nos dois dias.

Faltam agora duas rondas para o final do campeonato, e Dennis tem 24 pontos de vantagem, o que lhe dá a oportunidade de conquistar o título na penúltima ronda em Londres. Evans continua matematicamente na luta, mas está 44 pontos atrás, em terceiro.