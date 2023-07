Formula E/Roma: Jake Dennis na pole, mas pode perdê-la, Félix da Costa 10º | AutoSport

Depois do atribulado dia de ontem, Jake Dennis bateu o seu rival mais próximo na luta pelo campeonato, Nick Cassidy e assegurou a pole para o segundo E-Prix de Roma deste fim de semana. Contudo, as coisas ainda podem correr mal para o seu lado já que está sob investigação dos Comissários por alegadamente ter impedido um adversário na qualificação.

Nick Cassidy, segundo na corrida de ontem e novo líder do campeonato com cinco pontos de avanço para Dennis ficou muito perto na qualificação.

Caso Dennis mantenha a posição soma três pontos pela pole position, o que o coloca a dois pontos de Cassidy, mas tem que se esperar pelas decisões dos Comissários.

Mitch Evans, vencedor da corrida de ontem, aproximou-se muito da frente, mas ainda está a 20 pontos de Cassidy, pelo que não vai ter vida fácil nessa luta. quem terá hipotecado ontem as esperanças de chegar ao título foi Pascal Wehrlein, que hoje foi 15º, sendo muito difícil que consiga hoje um resultado que o coloque de novo na luta pelo título. António Félix da Costa foi 10º.

A corrida é às 14 horas.