Fórmula E/Roma: horários | AutoSport

A corrida de Roma é já uma habitual no Mundial de Fórmula E, sendo uma jornada dupla, muita coisa se pode definir tanto na luta do campeonato de pilotos, como na batalha de equipas. Para já é Jake Dennis o líder do campeonato, seguido por Nick Cassidy e Pascal Wehrlein. Estes parecem ser os três pilotos que vão lutar pelo título, com Félix da Costa, atualmente na 6ª posição, à espreita do 5º lugar do campeonato. Na classificação de equipas a TAG Heuer Porsche (equipa de Félix da Costa), é líder com 231 pontos, seguida da Envision Racing com 225.

O programa do fim-de-semana de Roma inicia-se hoje, 6ª feira, com uma primeira sessão de treinos livres.

No sábado tem lugar nova sessão de treinos livres, seguida da qualificação.

A corrida tem lugar da parte da tarde, com início marcado para as 14h (hora portuguesa) e transmissão em directo tanto no Eurosport 2, como na Eleven 1.

No Domingo a dose repete-se, com nova qualificação, seguida da corrida, marcada para a mesma hora (14h00), sempre no Eurosport 2 e também na Eleven 1.

Programa

Sexta-feira, 14 de julho

16:00 Treino Livre 1

Sábado, 15 de julho

07:10 Treino Livre 2

09:40 Qualificação

14:04 Corrida 1

Domingo 16 de julho

07:10 Treino Livre 3

09:40 Qualificação

14:04 Corrida 2

Hora portuguesa

Classificação actual do Mundial de Fórmula E

Jake Dennis – 154 pontos

Nick Cassidy – 153 pontos

Pascal Wehrlein – 138 pontos

Mitch Evans – 122 pontos

Jean Eric Vergne – 97 pontos

António Félix da Costa – 93 pontos

Max Guenther – 78 pontos

Sebastien Buemi – 72 pontos

Sam Bird – 62 pontos

Jake Hughes – 46 pontos

… 22 pilotos classificados