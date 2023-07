Fórmula E/Roma: António Félix da Costa ‘apanhado’ no acidente | AutoSport

A primeira corrida do fim de semana da Fórmula E em Roma ficou marcada por um aparatoso acidente que envolveu vários carros, a começar por Sam Bird, que se despistou e ficou atravessado na pista, sendo embatido por vários pilotos, inclusivamente António Félix da Costa, que bateu no Jaguar mas depois foi bater no muro da pista, desistindo logo ali. Felizmente o piloto da Tag Heuer Porsche não sofreu lesões graves, e caso a equipa consiga recuperar o monolugar, estará amanhã, à partida da corrida de Domingo. 14h no Eurosport.