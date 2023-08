Fórmula E: Robin Frijns regressa à Envision | AutoSport

Um regresso a casa para Robin Frijns. O piloto neerlandês regressa a Envision Racing depois de uma passagem completamente falhada pela ABT Cupra, num ano miserável para o piloto. Frijns regressa a uma casa onde já foi feliz e onde poderá mostrar a sua qualidade.

Frijns esteve quatro anos da Envision onde foi sempre figura de destaque andando sempre pelos lugares de topo, apesar de nunca ter sido um verdadeiro candidato ao título, sendo mais um “outsider”. Este ano mudou-se para a ABT Cupra, mas a época começou da pior maneira, com um carro pouco competitivo e uma fratura no pulso na primeira corrida, que lhe roubou quatro fins de semana.

O regresso não foi feliz, com a equipa a apresentar um nível mau que não permitiu a Frijns mostrar o que pode e sabe fazer. Com a saída de Nick Cassidy para a Jaguar, a porta abriu-se para um regresso, que será certamente visto com bons olhos por todos os envolvidos:

“Estou muito entusiasmado por recomeçar com a Envision Racing depois de um ano longe da equipa, sinto-me mesmo como se estivesse a voltar a casa. Vai ser ótimo juntar-me a uma equipa vencedora de campeonatos. A Envision Racing tem estado a lutar pelo topo praticamente todas as épocas e mal posso esperar para começar. Temos um excelente carro e o objetivo é sermos competitivos, o que tenho a certeza que vamos ser, e estou a conduzir para ganhar o campeonato.”

Frijns faz o regresso à Envision pouco tempo depois de ter sido confirmado como piloto BMW, com vista a ser piloto no projeto LMDh.