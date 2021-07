Fórmula E: Robin Frijns lidera sessão encurtada, Félix da Costa 11º | AutoSport

As máquinas da Fórmula E já foram para a pista com o Treino Livre 1 a ficar concluído de forma prematura devido a uma saída de pista de Sam Bird. Robin Frijns terminou no topo da tabela de tempos.

Os pilotos enfrentaram uma pista muito suja e ainda algo húmida, depois da forte chuva que se abateu ontem sobre Nova Iorque. Era bem visível algumas poças de água em pista e a muita sujidade que os carros foram levantando ao longo da sessão. Com este tipo de condições não surpreende que os tempos por volta fossem baixando ao longo da sessão. Foram vários os pilotos a ocuparem o primeiro lugar da tabela de tempos, mas a 13 minutos do fim era Frijns o mais rápido, com o tempo de 1:10.282, o primeiro piloto a rodar no segundo 10. A sessão foi interrompida devido a uma saída de pista de Sam Bird que bateu de forma violenta contra as proteções da pista, danificando de forma violenta o seu monolugar. A demora na remoção do carro e os danos nas proteções impossibilitaram o recomeço dos trabalhos, pelo que ainda é prematuro entender a tendência para este fim de semana.

15.15h – 15.45h Treino Livre 2

17.30h – 18.30h Qualificação e Super Pole

21.34h – 22.30h Ronda 10 Corrida (45 minutos + 1 volta)

Domingo, 11 Julho

12.15h – 13.00h Treino Livre 3

14.30h – 15.30h Qualificação e Super Pole

18.34h – 19.30h Ronda 11 Corrida (45 minutos + 1 volta)