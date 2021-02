Fórmula E: Robin Frijns foi o mais rápido, Félix da Costa perto do topo

Terminou a terceira sessão de treinos para a segunda corrida e Diriyah. Robin Frijns (Virgin) foi o mais rápido da sessão e António Félix da Costa (DS Techeetah) ficou no top5.

A sessão ficou marcada por dois incidentes, que poderão retirar dos carros para a qualificação, que começa as 13. André Lotterer perder o controlo do carro e bateu de forma violenta nas proteções, com o seu Porsche o que poderá significar que a equipa não tenha tempo para as reparações, a tempo da qualificação. Edoardo Mortara (Venturi), uma das estrelas da corrida de ontem e sexto classificado neste treino teve uma saída de pista no final da sessão, já numa fase em que os pilotos treinavam as largadas, no que pareceu ser uma falha nos travões. Também não é certo que o suíço possa voltar a pista na qualificação.

A sessão voltou a ter Nyck de Vries (Mercedes) como destaque, passando grande parte do tempo no topo da tabela, sendo destronado mesmo no final por Frijns, atirando o holandês da Mercedes para segundo, com Nick Cassidy (Virgin) em terceiro. Oliver Rowland (Nissan) manteve o ritmo interessante de ontem e foi quarto à frente de Félix da Costa que hoje já apresentou andamento mais próximo dos homens mais rápidos. Mortara em sexto ficou à frente de Stoffel Vandoorne (Mercedes), com Sebastien Buemi (Nissan), Sam Bird (Jaguar) e Lucas di Grassi (Audi) a fechar o top10.

Jean-Éric Vergne (DS Techeetah) continua com problemas e longe do andamento de Félix da Costa, Mitch Evans (Jaguar), depois de uma boa corrida ontem, ficou no fundo da tabela, e René Rast (Audi) também não teve uma sessão tão positiva quanto o dia de ontem. Max Gunther (BMW) e Pascal Wehrlein (Porsche) também estiveram discretos, assim como a dupla da Mahindra.

A qualificação começa as 13h, daqui por sensivelmente uma hora, e as votações para o fanboost continuam abertas ( Vote AQUI).