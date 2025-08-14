Fórmula E: Robin Frijns de saída da Envision
A Envision Racing e Robin Frijns confirmaram que irão separar-se após a mais recente passagem conjunta de duas temporadas. O piloto neerlandês regressou à equipa no início da Temporada 10, depois de um ano na ABT CUPRA, tendo anteriormente representado a Envision durante quatro temporadas de sucesso, nas quais conquistou duas vitórias e 10 pódios.
O diretor de equipa, Sylvain Filippi, elogiou o talento e a velocidade de Frijns, destacando a sua capacidade de brilhar nos momentos decisivos.
“Ao longo das seis temporadas de Robin com a Envision Racing, obteve excelentes resultados e conduziu de forma brilhante, e nós adorámos trabalhar com um piloto tão talentoso», afirma o diretor da equipa. “As suas duas vitórias e inúmeros pódios destacam-se, mas também a sua velocidade pura e capacidade de fazer uma volta quando era importante. Ele tem sido um competidor feroz e uma parte valiosa da nossa equipa. A Fórmula E é um campeonato em constante evolução e, para nós, chegou a hora de uma nova e empolgante mudança. Estamos ansiosos para anunciar em breve a nossa formação para a 12ª temporada.”
Já o CEO, Franz Jung, agradeceu a dedicação do piloto ao longo de seis temporadas e os resultados alcançados desde que se juntou à formação na Temporada 5.
A Envision considera que chegou o momento de uma mudança e deverá anunciar a sua formação para a Temporada 12 no início de setembro.
